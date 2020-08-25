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Зеленский заявил об отсутствии страха перед прямым диалогом с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью Euronews.В источнике
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РБК

Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

РБКвчера в 16:34
Газета.Ru

Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

Газета.Ruвчера в 16:57
Московский Комсомолец

Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

Московский Комсомолецвчера в 14:38
URA.Ru

Зеленский заявил, что не боится встречи с Путиным

URA.Ruвчера в 14:59
ТАСС

Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с руководством России

ТАССвчера в 14:43
РИА Новости

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным

РИА Новостивчера в 15:57
RT на русском

Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным

RT на русскомвчера в 14:33

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия03:04
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В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости21:28
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СМИ пишут о беременности известной фигуристки Татьяны Навки

Аренда VIP-палаты в элитной клинике, где якобы собралась рожать звезда, обходится в 2 млн рублей - здесь появлялись на свет дети Ксении Бородиной, Кристины Асмус и других Фигуристка и супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка может ждать ребенка, сообщает "Комсомольская правда".
Толк02:14
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Три екатеринбурженки прошли кастинг в шоу «Танцы» на ТНТ

Алиса Лишенко, Мария Курсова и Мария Полянская прошли кастинг в Екатеринбурге на шоу «Танцы» на ТНТ и примут участие в седьмом сезоне проекта, где им нужно будет побороться за попадание в команды Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.
Уральский рабочий02:46

Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
РБКвчера в 13:07
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Переболевшим коронавирусом посоветовали отказаться от ряда продуктов

Врач-терапевт Алла Романенко утверждает, что после болезни человеку лучше перейти на богатую витаминами пищу, есть больше овощей и фруктов, а также пить отвар шиповника, что несомненно поможет человеку восстановиться после болезни и приведет к повышению тонуса.
Evo-rus.com03:10
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