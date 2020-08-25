Зеленский заявил об отсутствии страха перед прямым диалогом с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью Euronews.В источнике
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