Политика
News.ruЗеленский признался в усталости от работы президентом
Владимир Зеленский признался, что настолько устаёт от работы президентом Украины, что зачастую в конце дня чувствует себя как «организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать». Украинский лидер пожаловался на усталость в видеоролике, опубликованном на личной странице в Facebook.
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Гаджеты
Наушники AirPods Pro вызывают у пользователей головные боли
Наушники AirPods Pro, представленные Apple в начале ноября, вызывают у пользователей головные боли.
Армия и оружие
В Киеве призвали готовиться к партизанской войне с Россией
Вторым шагом, отметил он, должна стать «территориальная оборона».
Экономика
Тюменские власти объяснили, как покроют рекордный дефицит бюджета
Дефицит бюджета Тюменской области в 2020 году будет покрыт за счет переходящих остатков на счетах регионального правительства.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду» в матче НХЛ
В гостях команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 5:4. Капитан столичного клуба Александр Овечкин стал автором дубля и голевой передачи.
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Политика
Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Хоккей
Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье
В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Космос
В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
Изначально спектрометр был рассчитан на трехлетнюю работу и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Политика
Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска
7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
Здоровье
Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств
Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая
Соревнования будут проходить в период с 8 по 10 ноября, а сегодня состоятся официальные тренировки.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко попыталась оправдать Дмитрия Тарасова за его слова
Анастасия Костенко попыталась оправдать своего мужа Дмитрия Тарасова за его слова про леща.
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Общество
Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России
Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Кино
У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла
Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
Экономика
Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
Общество
Росгидромет определил самый пыльный город России
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5
Происшествия
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.