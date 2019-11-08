Владимир Зеленский признался, что настолько устаёт от работы президентом Украины, что зачастую в конце дня чувствует себя как «организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать». Украинский лидер пожаловался на усталость в видеоролике, опубликованном на личной странице в Facebook.

Зеленский признался в усталости от работы президентом

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Политика Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Политика Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска 7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Общество Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.

Экономика Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.