Политика

News.ruNews.ruЗеленский признался в усталости от работы президентом

Владимир Зеленский признался, что настолько устаёт от работы президентом Украины, что зачастую в конце дня чувствует себя как «организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать». Украинский лидер пожаловался на усталость в видеоролике, опубликованном на личной странице в Facebook.
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