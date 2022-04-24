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Зеленский заявил о выходе Украины из переговоров в случае референдумов на ее территории

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие выхода из переговоров с Россией.
Lenta.ru
Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе.
Известия
С начала военной операции России на Украине 24 февраля стороны на уровне делегаций провели несколько раундов переговоров, как очно, так и онлайн.
РБК
22 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской сторон застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе.
Евразия Daily

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Зеленский сказал, при каких условиях Украина откажется от переговоров с Россией
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