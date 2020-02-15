Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЗеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Зеленскому не поставили микрофон на Мюнхенской конференции

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Участник Мюнхенской конференции ушел во время выступления Зеленского

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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