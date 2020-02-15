Политика
Политическая ЭкспертизаЗеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу
Происшествия
В Калининграде мужчина застрелил семейную пару
Происшествия
Художник Павленский задержан во Франции
Футбол
Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»
Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России
В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Игры
Стала известна дата выхода игры Half-Life: Alyx
Футбол
«Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков
«Манчестер Сити» хотел собрать футболистов, чтобы Сориано проинформировал их о ближайших планах команды после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансовых правил организации.
Гаджеты
Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2
В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.
Происшествия
Спектакль в театре «Лицедеи» прошел без попавшего в ДТП худрука
Спектакль в петербургском театре «Лицедеи» прошел без попавшего в аварию художественного руководителя Виктора Соловьева.
Политика
МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме»
Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
Политика
Глава МИД ФРГ назвал условие для возобновления отношений с Россией
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что реализация минских договоренностей по Украине остается условием для полноценного обновления отношений между Германией и Россией.
Общество
ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19.
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Армия и оружие
Две ракеты выпущены по Израилю из сектора Газа
"После срабатывания сирен ПВО в южной части Израиля сообщаем, что две ракеты выпущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении.
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»
«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Шоу-бизнес
После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Шоу-бизнес
Наталья Штурм впервые рассказала, что сделала ЭКО
Гаджеты
Microsoft прекращает поддержку Windows 10 в версии 1809
На сегодняшний день компания Microsoft заявила о прекращении поддержки неудачной версии обновления с 12 мая 2020 года, о чём корпорации сообщила на своём официальном сайте.
Политика
Богданов усомнился в необходимости размещения турецких постов в Идлибе
Необходимость существования ряда наблюдательных постов Турции в сирийском Идлибе находится под вопросом, потому что они находятся в тылу сирийской армии, заявил заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Авто
Новый Volkswagen Jetta для России обзавелся подробностями
Компания Volkswagen готовится к выводу в продажу на авторынок России нового поколения популярного седана – Jetta.
Политика
США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.