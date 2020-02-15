Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене

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Футбол «Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков «Манчестер Сити» хотел собрать футболистов, чтобы Сориано проинформировал их о ближайших планах команды после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансовых правил организации.

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Экономика Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.

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