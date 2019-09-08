Политика
ФедералПрессЗеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский в эфире авторской программы «Время Белковского» радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского стоит номинировать на Нобелевскую премию мира за обмен пленными между Россией и Украиной.
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Asus ROG Phone 2 возглавил ТОП-10 смартфонов на Android
Asus ROG Phone 2 занял первое место в ТОП-10 бенчмарка AnTuTu.
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В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
РИА Новости 13:01
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Космос
Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»
07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск вчера в 08:58
Теннис
Сафин высказался о физической форме Медведева
Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказал мнение о физической форме своего соотечественника Даниила Медведева.
RT на русском 18:53
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выполнила три четверных прыжка в одной программе
Российская фигуристка Александра Трусова выполнила три четвертных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах сборной РФ.
Life.ru 17:10
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Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
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Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
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Трамп отменил переговоры с Афганистаном
Московский Комсомолец 02:26
Кино
Бесплатные показы корейского кино пройдут в Москве
Бесплатные показы корейского кино пройдут в Москве с 11 по 13 сентября.
Вечерняя Москва вчера в 18:51
Технологии
Миф научной диеты. Почему к новостям об идеальном питании нужно относиться со скепсисом
Многочисленные исследования, изучавшие связь пищевых привычек и здоровья, наглядно демонстрируют: продукты питания делятся на те, что вызывают болезни (обычно это рак, но иногда сердечно-сосудистые, эндокринные и психические заболевания), и те, что от них защищают.
Новая газета 18:23
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
RT на русском 18:51
Происшествия
РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости 15:18
Шоу-бизнес
Экс-солист «Корней» Павел Артемьев рассказал о проблемах в шоу-бизнесе
Павел Артемьев рассказал журналистам о проблемах в шоу-бизнесе.
OAnews 04:24
Общество
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 5 млн канадских долларов, что равно $3,8 млн, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:28
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Роман Лю Цысиня «Эра сверхновой» получит экранизацию
Вслед за трилогией «В память о прошлом Земли» киноадаптацию получит ещё один роман Лю Цысиня — «Эра сверхновой», получившая «Хьюго».
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Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Причиной стало положение в Конституции Украины, не дающее такой возможности. Ополченца допросили, но от сделки со следствием он отказался.
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Названа дата свадьбы Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой
Как стало известно, Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева женятся 17 сентября в Санкт-Петербурге, — сообщает Starhit.
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Классический Ford 1953 года выпуска выставили на продажу
В США выставлен на продажу уникальный экземпляр пикапа Ford F100 1953 года выпуска.
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Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ 13:35
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Непослушные дети чаще страдают от бессонницы в зрелом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей в зрелом возрасте.
Политическая Экспертиза вчера в 17:49
Политика
Осипов получает почти 90% на выборах губернатора Забайкалья
Парламентская газета 14:09
Футбол
Йович усугубил свою травму в матче с Португалией
Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму, находясь в расположение сборной Сербии, которая проводит отборочные матчи Евро-2020, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 15:24