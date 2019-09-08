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с чего всё началось

Российский политолог Станислав Белковский в эфире авторской программы «Время Белковского» радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского стоит номинировать на Нобелевскую премию мира за обмен пленными между Россией и Украиной.

Зеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

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