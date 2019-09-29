с чего всё началось

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.

Политика Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Политика Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Автоспорт 80 минут до старта: Комментарий Виталия Петрова В Mercedes выбрали для стартового отрезка шины Medium, но сложно сказать, станет ли эта стратегия выигрышной.

Политика Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.

Происшествия В украинских Черновцах родились сиамские близнецы На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Гаджеты Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Футбол «Чертаново» на выезде обыграл «Луч» В следующем туре Чертаново на своем поле сыграет против Спартака-2, а Луч дома встретится с Авангардом.

Политика Госдеп неожиданно возобновил дело о служебной переписке Клинтон Администрация президента США Дональда Трампа возобновила расследование по факту отправки электронных писем нынешними и бывшими высокопоставленными чиновниками Госдепартамента на личную электронную почту тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон, сообщила газета Washington Post.

Гаджеты Sony готовит к выходу новый флагман Xperia на базе Snapdragon 865 Судя по обнаруженным данным на сервере Sony Mobile, Sony разрабатывает новый флагман Xperia.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Политика На Украине заявили об усилении позиций России в мире На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.

Экономика Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.

Происшествия В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.

Волейбол Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.

Автоспорт Ротенберг не исключил появления российской команды в «Формуле-1» Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг не исключил возможности создания российской команды в "Формуле-1", отметив, что это требует финансовых расходов.

Политика К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.