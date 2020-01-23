Политика
Вести.RuВ Яд Вашем удивлены отказом Зеленского посетить форум по Холокосту
В музее "Яд Вашем" недоумение вызвал отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на пятый Всемирный форум памяти Холокосту. Он заявил, что украинская делегация передала свои приглашения очевидцам трагических событий, которые не могли попасть на форум из-за недостатка мест в зале.
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Политика
Путин предложил провести саммит стран-основателей ООН
Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — по обсуждению мировых проблем.
Наука
Источником нового коронавируса в Китае могли стать змеи
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Политика
Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
Армия и оружие
В США объяснили присутствие своих войск в Сирии
Власти Сирии не смогут обеспечить "эффективное управление" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, поэтому в регионе остаются войска США, заявил генерал-майор Алекс Гринквич, заместитель командующего операцией против ИГ*, которую проводит коалиция во главе с США.
Политика
Зеленский сообщил о переговорах с Москвой по обмену задержанными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона ведет переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в России украинцев.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри пригрозили судом канадским журналистам
В СМИ уже появлялись официальные комментарии монарших особ, а также слова инсайдеров о том, что сейчас происходит в британской королевской семье, однако куда больший интерес у представителей различных изданий вызывает личная жизнь самих Гарри и Меган.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Общество
Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе
Общество
Испанские города затопило морской пеной из-за шторма
Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Об этом в среду, 22 января, пишет Daily Mail.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Общество
Путин эмоционально выступил на открытии памятника в Иерусалиме
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию с переходом Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсуждался переход нападающего Александра Кокорина в "Сочи".
Происшествия
Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева
Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
Происшествия
Мужчина нанес себе раны в здании администрации Ялты
Мужчина нанес себе колото-резаные раны в здании администрации Ялты, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Крыма.
Общество
В Китае изолировали два города из-за коронавируса
Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
ЖКХ
Почти 300 тыс. человек остаются без воды в Нижнем Новгороде
Из-за аварии на коммунальном коллекторе, которую планировалось ликвидировать в течение 12 часов, Автозаводский район Нижнего Новгорода остается без водоснабжения с 18:30 мск 22 января.
Футбол
Отчим Кокорина опроверг заявление владельца «Сочи» Ротенберга
Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, высказался по поводу владельца "Сочи" Бориса Ротенберга-старшего, передает "Чемпионат.com".
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Общество
Суд Греции одобрил экстрадицию Винника во Францию
Подтвердил решение Минюста Греции об экстрадиции гражданина России Александра Винника сначала во Францию, а потом в США и Россию Верховный административный суд Греции, 23 января сообщает издание Kathimerini.
Общество
Запретный город в Пекине решено закрыть из-за коронавируса
В Китае с 25 января закроют главный музейный комплекс Китая – Запретный город (Гугун) в Пекине, это связано с распространением коронавируса 2019-nCoV, сообщила администрация музея.
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Политика
Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику
Министр финансов США Стивен Мнучин предложил шведской активистке Грете Тунберг сначала пройти курс экономики, а потом призывать к отказу от углеводородного топлива.
Хоккей