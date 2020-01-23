В музее "Яд Вашем" недоумение вызвал отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на пятый Всемирный форум памяти Холокосту. Он заявил, что украинская делегация передала свои приглашения очевидцам трагических событий, которые не могли попасть на форум из-за недостатка мест в зале.

В Яд Вашем удивлены отказом Зеленского посетить форум по Холокосту

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