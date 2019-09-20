Политика

Вести.RuВести.RuЗеленского рассмешила шутка про чат с усами Лукашенко

Украинского президента Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией "Квартал 95" во время закрытой части проходившего в Киеве форума YES. В нем, в частности, обыгрывались стереотипы о России и Белоруссии.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Политолог: Лукашенко обидится на Зеленского из-за шутки про усы

РЕН ТВ06:12

Зеленского до слёз рассмешили шутки о России, Китае и США

News.ruвчера в 19:06

Зеленского до слез рассмешила шутка про усы Лукашенко

Газета.Ru03:29

Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко

Известиявчера в 22:15

Зеленский посмеялся над шутками о России и Лукашенко «Квартала 95»

Московский Комсомолецвчера в 21:58

Зеленского рассмешили шутки о России и Лукашенко

РИА Новостивчера в 21:09

Политолог: Лукашенко обидится на Зеленского из-за шуток про усы

Национальная служба новостей05:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 07:06, Вашингтон
Культура

Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева

Ирина Богачёва в 1964 году впервые выступила на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (сегодня Мариинский театр) в партии Полины («Пиковая дама» П.И.Чайковского).
Московский Комсомолец 04:15
Политика

Песков сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся подготовка визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию.
RT на русском 05:47
Кино

Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение

Paparazzi.ru вчера в 06:02
Происшествия

СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Происшествия

Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде

В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Футбол

Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин

Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08
Энергетика

Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии

Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.
RT на русском 06:19
Происшествия

В Курганской области задержали экс-главу Кетовского района

ТАСС 04:52
Происшествия

Появилось видео расстрела полицейских в московском метро

Вести.Ru 05:47
Армия и оружие

Минобороны России ответило на слова США о прорыве ПВО Калининграда

Министерство обороны России в ответ на слова главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о способности американских войск прорвать противовоздушную оборону (ПВО) Калининградской области заявило о надежной защите этого региона.
Lenta.ru 05:51
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Происшествия

У задержанного Махи Идрисова изъяли арсенал оружия и боеприпасов

Говорит Москва 01:53
Политика

Аксенова переизбрали главой Крыма

Lenta.ru 05:39
Шоу-бизнес

Обследование Анастасии Заворотнюк прокомментировал академик РАН

В городе R 00:28
Общество

Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Больше всего вакансий с высокими зарплатами отмечено в Красноярском крае, Якутии, Москве, Ханты- Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Санкт-Петербурге, сообщил журналистам замглавы Роструда Денис Васильев со ссылкой на данные портала "Работа в России".
Российская газета 02:21
Армия и оружие

Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service 18 сентября в 02:03
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Хоккей

Владелец одного из клубов Москвы: Овечкин не привык платить за себя

Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал, как организовывал вечеринки для хоккеиста сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
RT на русском 06:02
Гаджеты

Старт продаж iPhone 11 в России

ITZine.ru 05:03
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Гаджеты

Из-за проблем с Google Huawei не будет продавать в ЕС смартфон Mate 30

Напомним, на полях выставки IFA 2019 в Берлине из уст представителей Huawei стало известно, что аппараты серии выпустят с Android 10, однако без Google Mobile Service (GMS), Google Play Store, Gmail и YouTube.
RuNews24.ru вчера в 01:54
Футбол

Жена Мамаева показала фото футболиста с детьми

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана показала фотографию мужа с детьми. Снимок был опубликован в инстаграме женщины.
Газета.Ru 05:29
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Белгородские новости 04:44
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом

17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Политика

Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Футбол

Футболисты «Уфы» готовятся к матчу со «Спартаком»

Год назад на своем поле «Уфа» обыграла «Спартак» со счетом 2:0 и намерена сделать это вновь.
Bash.News вчера в 07:37
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия

Россиянина освободили из 30-летнего рабства в Казахстане

В Казахстане освободили из трудового рабства мужчину, приехавшего на заработки из России еще в советское время.
Известия 04:22
Политика

Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной

Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.
Газета.Ru 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное