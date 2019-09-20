Украинского президента Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией "Квартал 95" во время закрытой части проходившего в Киеве форума YES. В нем, в частности, обыгрывались стереотипы о России и Белоруссии.

Зеленского рассмешила шутка про чат с усами Лукашенко

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