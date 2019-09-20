Политика
Вести.RuЗеленского рассмешила шутка про чат с усами Лукашенко
Украинского президента Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией "Квартал 95" во время закрытой части проходившего в Киеве форума YES. В нем, в частности, обыгрывались стереотипы о России и Белоруссии.
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Зеленский посмеялся над шутками о России и Лукашенко «Квартала 95»
Московский Комсомолецвчера в 21:58
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Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Ирина Богачёва в 1964 году впервые выступила на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (сегодня Мариинский театр) в партии Полины («Пиковая дама» П.И.Чайковского).
Московский Комсомолец 04:15
Политика
Песков сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся подготовка визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию.
RT на русском 05:47
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru вчера в 06:02
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Футбол
Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин
Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08
Энергетика
Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии
Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.
RT на русском 06:19
Армия и оружие
Минобороны России ответило на слова США о прорыве ПВО Калининграда
Министерство обороны России в ответ на слова главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о способности американских войск прорвать противовоздушную оборону (ПВО) Калининградской области заявило о надежной защите этого региона.
Lenta.ru 05:51
Происшествия
У задержанного Махи Идрисова изъяли арсенал оружия и боеприпасов
Говорит Москва 01:53
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Lenta.ru 05:39
Общество
Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами
Больше всего вакансий с высокими зарплатами отмечено в Красноярском крае, Якутии, Москве, Ханты- Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Санкт-Петербурге, сообщил журналистам замглавы Роструда Денис Васильев со ссылкой на данные портала "Работа в России".
Российская газета 02:21
Армия и оружие
Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service 18 сентября в 02:03
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Хоккей
Владелец одного из клубов Москвы: Овечкин не привык платить за себя
Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал, как организовывал вечеринки для хоккеиста сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
RT на русском 06:02
Гаджеты
Старт продаж iPhone 11 в России
ITZine.ru 05:03
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Гаджеты
Из-за проблем с Google Huawei не будет продавать в ЕС смартфон Mate 30
Напомним, на полях выставки IFA 2019 в Берлине из уст представителей Huawei стало известно, что аппараты серии выпустят с Android 10, однако без Google Mobile Service (GMS), Google Play Store, Gmail и YouTube.
RuNews24.ru вчера в 01:54
Футбол
Жена Мамаева показала фото футболиста с детьми
Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана показала фотографию мужа с детьми. Снимок был опубликован в инстаграме женщины.
Газета.Ru 05:29
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Футбол
Футболисты «Уфы» готовятся к матчу со «Спартаком»
Год назад на своем поле «Уфа» обыграла «Спартак» со счетом 2:0 и намерена сделать это вновь.
Bash.News вчера в 07:37
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия
Россиянина освободили из 30-летнего рабства в Казахстане
В Казахстане освободили из трудового рабства мужчину, приехавшего на заработки из России еще в советское время.
Известия 04:22
Политика
Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.
Газета.Ru 04:17