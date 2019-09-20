Политика

ИзвестияИзвестияЗеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко

Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
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Зеленского до слез рассмешила шутка про усы Лукашенко

Газета.Ru03:29

Зеленского до слёз рассмешили шутки о России, Китае и США

News.ruвчера в 19:06

Зеленского развеселила шутка про усы Лукашенко

РЕН ТВвчера в 22:57

Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко

Известиявчера в 22:15

Зеленский посмеялся над шутками о России и Лукашенко «Квартала 95»

Московский Комсомолецвчера в 21:58

Зеленского рассмешили шутки о России и Лукашенко

РИА Новостивчера в 21:09

Зеленский посмеялся над шутливым чатом глав государств от «Квартала-95»

Life.ruвчера в 23:42
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Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали планы США по ядерной атаке Калининграда

Ранее иностранец попытался запугать Россию. Он заявил, что США имеет план по преодолению системы ПВО в Калининграде.
Piter.tv 03:36
Происшествия

На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи

Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Политика

Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru вчера в 07:41
Политика

Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Общество

Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Авто

Ford сертифицировал новый Ford Kuga с другим дизайном

Новинка, сертифицированная для Китая, получила иную радиаторную решетку, переработанные бампера и другие "противотуманки".
Новые автомобили 18 сентября в 01:11
Происшествия

Мосгорсуд получил обращение прокуратуры о смягчении наказания Устинову

РБК 03:46
Шоу-бизнес

Саша Артёмова из «Дома-2» впервые стала мамой

Сегодня, 19 сентября 2019 года, бывшая участница телепроекта "Дом-2" Саша Артёмова подарила своему мужу Евгению Кузину ребёнка.
Paparazzi.ru вчера в 16:57
Театры

Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра

Lenta.ru вчера в 09:46
Политика

В МИД РФ отреагировали на слова посла Украины о «распаде России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о «распаде России», заявив, что украинская дипломатия вместо работы над ошибками ищет «любимые грабли».
Экономика сегодня вчера в 14:27
Политика

Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»

Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия 18 сентября в 11:56
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Гаджеты

Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro

В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.
Astera вчера в 15:35
Футбол

Мамаев обсудит расторжение контракта с «Краснодаром»

Полузащитник Павел Мамаев прилетел в Краснодар для встречи с руководством ФК «Краснодар», на которой будет обсуждаться вопрос о расторжении контракта.
Известия вчера в 23:50
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Происшествия

В Одессе более 50 детей отравились в школьной столовой

В Одессе 53 школьника отравились после употребления пищи в столовой. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
РБК 03:16
Футбол

Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Долги в России начнут взыскивать по-новому

Отмечается, что по нынешним условиям кредиторы могут обратиться в суд в любой день после просрочки долга.
Газета.Ru вчера в 09:33
Общество

Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes

По прогнозам, в 2019 году продажи кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом совместно с Adidas, превысят $1,5 млрд, что впервые сделает его самым высокооплачиваемым рэпером мира.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Происшествия

В Бурятии задержан шедший пешком в Москву шаман

Речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, который решил пешком дойти до Москвы.
РЕН ТВ вчера в 03:50
Происшествия

Появилось видео пожара в ТЦ в Грозном

В Сети появилось видео пожара в крупном торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 14:18
Политика

СБ ООН необходимо адаптировать к современным реалиям, заявил Лавров

Лавров заявил, что это в полной мере касается Совета безопасности ООН, где Запад неоправданно «перепредставлен».
Политика Сегодня вчера в 18:26
Технологии

В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций

Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Происшествия

Проверка проходит в колонии под Иркутском после видео со стриптизом

В колонии-поселении № 14 в поселке Тамтачет в Иркутской области от работы временно отстранили врио начальника.
РЕН ТВ 02:43
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой

Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb вчера в 21:01
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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