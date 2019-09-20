Политика
ИзвестияЗеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
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Зеленский посмеялся над шутками о России и Лукашенко «Квартала 95»
Московский Комсомолецвчера в 21:58
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:03, Вашингтон
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Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
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СБ ООН необходимо адаптировать к современным реалиям, заявил Лавров
Лавров заявил, что это в полной мере касается Совета безопасности ООН, где Запад неоправданно «перепредставлен».
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Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой
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