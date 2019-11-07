Политика

ИзвестияИзвестияЗеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
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На станции метро «Девяткино» закрыли один вестибюль

Вестибюль №1 станции метро «Девяткино» был закрыт по техническим причинам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» утром 7 ноября.
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В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
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Официальный Twitter «Авангарда» опубликовал макет нового спорткомплекса «Арена Омск».
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
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Глава «Нафтогаза» назвал сумму претензий к «Газпрому»

Киев имеет претензии к российской корпорации «Газпром» на $22 млрд и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны Москвы на сопоставимые суммы.
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Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

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Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

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BFM.ru вчера в 23:10
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В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года

На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
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Политика

Уголовное дело о госизмене возбудили против Виталия Кличко

Уголовное дело о государственной измене и хищении денег возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
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«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»

Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 16:58
Армия и оружие

Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией

Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
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Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ

Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
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Робопчела с мягкими «мышцами» совершила первый полет

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Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали

Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru вчера в 09:55
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:13
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В России теперь можно арендовать iPhone

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BFM.ru 05 ноября в 04:32
Армия и оружие

Украинские военные в Логвиново нарушили «перемирие»

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Политика

Будапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против России

Санкции против России обернулись огромными потерями для стран Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению.
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Радио Sputnik вчера в 04:44
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Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V

Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
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Счетная палата предупредила о сокращении населения России

«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

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Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
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Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
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Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
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Общество

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

Российская газета 05 ноября в 07:35
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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