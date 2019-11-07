Политика
ИзвестияЗеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
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Транспорт
На станции метро «Девяткино» закрыли один вестибюль
Вестибюль №1 станции метро «Девяткино» был закрыт по техническим причинам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» утром 7 ноября.
Мойка78 00:10
Общество
На Сицилии власти решили раздавать дома бесплатно
Московский Комсомолец вчера в 15:36
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Футбол
Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru вчера в 14:55
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Хоккей
«Авангард» представил макет новой арены в Омске
Официальный Twitter «Авангарда» опубликовал макет нового спорткомплекса «Арена Омск».
Спорт-Экспресс 00:25
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Политика
Глава «Нафтогаза» назвал сумму претензий к «Газпрому»
Киев имеет претензии к российской корпорации «Газпром» на $22 млрд и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны Москвы на сопоставимые суммы.
News.ru 05 ноября в 11:07
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия вчера в 00:44
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Общество
В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года
На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
Российская газета 05 ноября в 02:35
Политика
Уголовное дело о госизмене возбудили против Виталия Кличко
Уголовное дело о государственной измене и хищении денег возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Футбол
«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»
Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 16:58
Армия и оружие
Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией
Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ
Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Наука
Робопчела с мягкими «мышцами» совершила первый полет
МедиаПоток вчера в 03:43
Политика
Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали
Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru вчера в 09:55
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:13
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru 05 ноября в 04:32
Армия и оружие
Украинские военные в Логвиново нарушили «перемирие»
КП - Донецк 00:19
Политика
Будапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против России
Санкции против России обернулись огромными потерями для стран Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению.
Взгляд.ру 00:29
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik вчера в 04:44
Авто
Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V
Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 00:26
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.
Известия 00:44
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Общество
В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Общество
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 05 ноября в 07:35