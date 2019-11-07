Политика
ИзвестияЗеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
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Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM 14:15
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru 23:10
Гаджеты
AMD перенесла анонс монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000
Процессоры Ryzen Threadripper 3000 должны были бы представить сегодня, но AMD изменила планы. Теперь анонс намечен на 7 ноября.
iXBT.com вчера в 06:12
Происшествия
Покушение на известного адвоката совершено в Кемерове
Накануне в областной столице стреляли в возглавляющего коллегию адвокатов Сергея Учителя.
Avoka.do 20:47
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Происшествия
По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России
В России сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю задержали 16 человек по подозрению в кредитном мошенничестве.
Газета.Ru 23:00
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
Здоровье
Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом
Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости 19:04
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Политика
Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 18:43
Политика
Украина запретила ввоз устаревших вагонов из России
Правительство Украины запретило ввоз устаревшего подвижного состава из России.
Московский Комсомолец 09:25
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 08:12
Общество
Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми
Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.
Газета.Ru 08:47
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).
РИА Новости 17:52
Футбол
«Реал» разгромил «Галатасарай» в Лиге Чемпионов
Свободная Пресса 16:59
Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»
Спорт-Экспресс 15:47
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс 21:29
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru 21:53
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Газета.Ru 05:16
Технологии
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru 21:55
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Происшествия
Под Оренбургом женщину насмерть засыпало семечками
По предварительным данным, во время работ по сушке семян подсолнечника женщина упала в металлический короб, заполненный семенами.
Московский Комсомолец 11:55
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
ТАСС 04 ноября в 01:33
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Общество
Половина россиян хотят вернуть смертную казнь
Около половины россиян считает, что в стране нужно вернуть смертную казнь. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Европейско-Азиатские новости 23:00