Политика

ИзвестияИзвестияЗеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
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Зеленский поставил в пример производительность заводов в СССР

РЕН ТВ17:45

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

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Зеленский заявил о шоке от работы построившего один танк за 10 лет завода

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Зеленский шокирован ситуацией в оборонке: харьковский завод с 2009 года выпустил один танк

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«Как к скоту к людям относимся»: Зеленский шокирован положением дел в ВПК

REGNUM07:45

Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах

Известия16:17

Зеленский «в шоке» от результатов работы танкового завода в Харькове

RT на русском07:25
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Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM 14:15
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Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru 23:10
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AMD перенесла анонс монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000

Процессоры Ryzen Threadripper 3000 должны были бы представить сегодня, но AMD изменила планы. Теперь анонс намечен на 7 ноября.
iXBT.com вчера в 06:12
Происшествия

Покушение на известного адвоката совершено в Кемерове

Накануне в областной столице стреляли в возглавляющего коллегию адвокатов Сергея Учителя.
Avoka.do 20:47
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Происшествия

По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России

В России сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю задержали 16 человек по подозрению в кредитном мошенничестве.
Газета.Ru 23:00
Политика

В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
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Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости 19:04
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Политика

Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 18:43
Политика

Украина запретила ввоз устаревших вагонов из России

Правительство Украины запретило ввоз устаревшего подвижного состава из России.
Московский Комсомолец 09:25
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 08:12
Общество

Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми

Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.
Газета.Ru 08:47
Армия и оружие

Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).
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Панарин признан третьей звездой матча НХЛ «Рейнджерс» — «Детройт»

Газета.Ru 23:16
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«Реал» разгромил «Галатасарай» в Лиге Чемпионов

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Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»

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Армия и оружие

В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат

Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
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Азербайджан вручил ноту протеста послу России

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru 21:53
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Газета.Ru 05:16
Технологии

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru 21:55
Происшествия

После подрыва автомобиля под Киевом погиб человек

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Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

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Под Оренбургом женщину насмерть засыпало семечками

По предварительным данным, во время работ по сушке семян подсолнечника женщина упала в металлический короб, заполненный семенами.
Московский Комсомолец 11:55
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 04 ноября в 01:33
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«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда

Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Общество

Половина россиян хотят вернуть смертную казнь

Около половины россиян считает, что в стране нужно вернуть смертную казнь. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Европейско-Азиатские новости 23:00
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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