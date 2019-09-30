Политика
Газета.RuЗеленского спросили про дело сына Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет вести расследования исключительно по приказам других стран, передает УНИАН. Таким образом Зеленский отреагировал на вопрос, станет ли Киев открывать дело о деятельности сына кандидата в президенты США Хантера Байдена.
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Футбол
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Ахмата»
«Сочи» и «Ахмат» определились со стартовыми составами на игру 11-го тура РПЛ, которая пройдет сегодня в 19:30 в Сочи.
ProstoProSport 11:40
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском 08:52
Футбол
ФИФА обязал «Кардифф» заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста
ФИФА вынес решение по делу французского "Нанта" против валлийского "Кардифф Сити" из-за футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.
Pravda.Ru 11:33
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Экономика
Финтех-стартап Revolut начнет работать в России до конца текущего года
Британский финтех-стартап Revolut до конца текущего года выйдет на восемь новых рынков, включая Россию, Бразилию, Японию и США.
РБК 10:26
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза 06:17
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Футбол
Симеоне назвал Сёмина мощной личностью
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «Локомотивом» во втором туре Лиги чемпионов сделал комплимент наставнику железнодорожников Юрию Сёмину.
RT на русском 12:13
Армия и оружие
Россия заявила об уничтожении главных сил ИГ и «Ан-Нусры» в Сирии
В Сирии уничтожены главные силы запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».
Известия 12:18
Космос
Тонны воды в астероидах могут обеспечивать спутники топливом
Если инженеры смогут выяснить, как добывать воду из космических пород, они могут создать источник готового топлива в космосе.
ГЛАС.RU 09:03
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru 10:46
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Лолита и Крутой поздравили Лазарева с рождением дочери
Звезды отреагировали на неожиданную новость о том, что у певца Сергея Лазарева подрастает второй ребенок - годовалая дочь Анна.
Газета.Ru 05:34
Футбол
«Спартак» уволил Олега Кононова
Футбольный клуб «Спартак» (Москва) принял заявление об увольнении главного тренера Олега Кононова.
Евразия Daily вчера в 13:01
Здоровье
Рекламу сладкого в России призвали ограничить
Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, - цитирует главного внештатного специалиста, диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна РИА Новости.
Ридус 02:08
Космос
Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился в космосе внешне
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, прибывший на МКС на прошлой неделе, рассказал об изменениях, которые произошли с его телом за пять дней пребывания в космосе.
РЕН ТВ 11:55
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опозорилась из-за фото с тремя ногами
Внимание пользователей привлекло первое фото, на котором у девушки отчетливо видны три ноги.
Московский Комсомолец 07:25
Шоу-бизнес
Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль
46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма вчера в 17:05
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия вчера в 00:18
Политика
Депутатам пострадавшим от паводка районов предложили премии на 336 млн
Депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии предложили региональному правительству предусмотреть в бюджете деньги на премирование муниципальных чиновников за участие в ликвидации последствий паводка, передает агентство ТАСС.
РЕН ТВ 12:29
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль
Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.
Газета.Ru 28 сентября в 07:41
Происшествия
Безумная конюшня. Нижегородец включает соседям лошадиное ржание
Телеканал 360° вчера в 15:35
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22