Политика
РИА НовостиЗеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629". Ранее Зеленский прибыл на участок разведения сил в Золотом.
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Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
РИА Новости 10:38
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа завершились в Брюсселе, пишет ТАСС.
Инфорос вчера в 12:31
Космос
Curiosity сделал новое селфи на Марсе
Марсоход Curiosity прислал новое селфи с поверхности Красной планеты.
МИР 24 вчера в 07:25
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Шоу-бизнес
Собчак отомстила Харламову, высмеяв постельную сцену его жены
Телеведущая Ксения Собчак ответила юмористу Гарику Харламову, который ранее в своем шуточном произведении высмеял тогда еще начинающийся роман Собчак с ее мужем, режиссером Константином Богомоловым.
URA.Ru 13:26
Общество
Суд отказался полностью удовлетворить иск «Телеспорта» к Rambler Group
В сентябре компания "Телеспорт груп" потребовала взыскать с сайта Championat.com, входящего в Rambler Group, 235 млн руб. Причиной для иска стало, по утверждению истца, нарушение сайтом авторских прав при трансляции матчей чемпионата Италии по футболу.
РБК 12:41
Общество
«Первый канал» из-за долгов может прекратить вещание
Шубин записал 7-минутный видеоролик, в котором он, по его словам, долги «Первого канала» и его подрядчиков лишают «Останкино» четверти или, возможно, даже трети их доходов.
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 07:53
Общество
Потепление придет в Москву к Дню народного единства
Как сообщает «Москва 24», в субботу, 2 ноября, днем ожидается около 0 градусов, а на следующий день воздух прогреется до плюс трех градусов.
Вечерняя Москва 08:13
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Здоровье
Эти продукты не повысят уровень сахара в крови
При любом приеме пищи уровень сахара в крови увеличивается.
Южный Федеральный вчера в 06:53
Армия и оружие
Песков: РФ пока не получала подтверждений о ликвидации аль-Багдади
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не располагает официальным подтверждением уничтожения главаря террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
РЕН ТВ 11:42
Гаджеты
Найден способ поставить Android 10 почти на любой современный смартфон
Команда программных разработчиков phhusson представила решение, позволяющее установить свежую версию Android 10 практически на любой смартфон, работающий на базе Android 8 и 9.
Российская газета 07:41
Армия и оружие
Террористы атаковали позиции сирийской армии в районе Кбана
«В указанном районе отмечается активность групп террористов группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и иностранных наемников», - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
ТК Звезда 13:02
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Космос
Умер ученый Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»
В марте 2001 года Анфимов руководил сведением с орбиты станции "Мир", эксплуатировавшейся с 1986 года.
Московский Комсомолец 12:12
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить методику учета бедных
Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства об изменении порядка учета бедности в стране.
BFM.ru 05:46
Футбол
Защитник молодёжной сборной России: Кононов — сильный психолог
Защитник «Млады Болеслав» и молодёжной сборной России Алексей Татаев поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером «Краснодара» Олегом Кононовым.
Чемпионат 13:00
Экономика
Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group
«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
Коммерсантъ 07:25
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Игры
Видео: расчленение врагов и мрачная атмосфера в Negative Atmosphere — духовном наследнике Dead Space
3DNews 12:32
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
RT на русском 11:58
Политика
Киев заявил о начале разведения сил в Золотом
В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
RT на русском 05:27
Общество
Более всего россияне боятся болезни детей или родственников
Третье место заняла власть - ее действий, а точнее произвола, также опасается большое число опрошенных.
Радио Комсомольская правда 06:27
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Российская газета 08:41
Космос
NASA отправит на Венеру огнеупорный космический аппарат
Американское космическое агентство намерено направить на Венеру первый зонд, который сможет длительное время существовать при сложнейших условиях.
Экономика сегодня 27 октября в 13:57