Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629". Ранее Зеленский прибыл на участок разведения сил в Золотом.

Политика Четыре корабля НАТО прибыли в порт Одессы Согласно сообщению альянса, генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 октября посетит Одессу, в порт которой зайдет постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей, сообщает "Свободная пресса".

Общество Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Политика Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.

Общество Кипр решил проверить получивших гражданство за инвестиции Власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года, пишет To Thema Online со ссылкой на главу кипрского МВД Константиноса Петридиса.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».