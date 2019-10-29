Политика
РИА НовостиЗеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629". Ранее Зеленский прибыл на участок разведения сил в Золотом.
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Футбол
«Спартак» хочет купить игрока ФК «Ростов» за 8 млн евро
Футбольный клуб «Спартак» намерен приобрести игрока команды «Ростов» Матиаса Норманна за несколько миллионов евро, пишет РИА ФАН.
Происшествия
В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Происшествия
В Москве вынесли приговор велосипедисту, насмерть сбившему женщину
В Москве приговорили к одному году тюрьмы велосипедиста Евгения Аршинова, сбившего женщину, которая впоследствии скончалась.
Происшествия
Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Футбол
Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
Политика
Четыре корабля НАТО прибыли в порт Одессы
Согласно сообщению альянса, генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 октября посетит Одессу, в порт которой зайдет постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей, сообщает "Свободная пресса".
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Армия и оружие
Украина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
Киев запланировал проведение тактических учений в Херсонской области, сообщается в официальном аккаунте Командования воздушных сил Украины в Facebook.
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.
Общество
Кипр решил проверить получивших гражданство за инвестиции
Власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года, пишет To Thema Online со ссылкой на главу кипрского МВД Константиноса Петридиса.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
Шоу-бизнес
Миддлтон обошла теряющую позиции Маркл
Герцогиня Сассекская продолжает сдавать позиции.
Футбол
Видаль заявил, что несчастлив в «Барселоне»
Чилийский полузащитник каталонской «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер».
Общество
Юрист рассказал о росте числа случаев дедовщины в России
Количество случаев, связанных с дедовщиной в армии, увеличилось.
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак призналась, когда впервые заплакала от счастья
Журналистка, политик и телеведущая Ксения Собчак кажется всем сильной женщиной, которая скупа на эмоции, но она также бывает сентиментальной.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»
Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
Шоу-бизнес
Ольга Зуева ждет ребенка от Данилы Козловского
Еще в 2015 году в СМИ появились слухи о романе Ольги Зуевой и Данилы Козловского.
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Общество
«Росатом» раскрыл данные о роли немецких ученых в ядерном проекте СССР
Госкорпорация показала анкеты немецких специалистов, которые сначала занимались разработкой атомного оружия при Адольфе Гитлере, а затем помогали создать атомную бомбу советским ученым.