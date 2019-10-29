Политика

Взгляд.руВзгляд.руЗеленского в Мариуполе встретили протестами

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ. Протест проходит перед зданием, где идет форум, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.
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