Политика
Взгляд.руЗеленского в Мариуполе встретили протестами
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ. Протест проходит перед зданием, где идет форум, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.
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Армия и оружие
Турция не планирует покупать российские Су-35
Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг информацию о планах Анкары купить у России истребители Су-35, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
48-летняя Марина Федункив стала блондинкой
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Общество
В России вступили в силу новые правила ОСАГО
Поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств вступили в силу с сегодняшнего дня.
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Футбол
«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А
«Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.
Экономика
Мутко выделил 1,4 млрд рублей на решение проблем ульяновских дольщиков
Ульяновская область получит 1,4 млрд рублей из федерального бюджета на решение проблем обманутых дольщиков.
Происшествия
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа завершились в Брюсселе, пишет ТАСС.
Общество
Орешкин считает, что ВТО находится в плачевном состоянии
Процесс реформирования Всемирной торговой организации идет тяжело, в то время как сама организация находится в плачевном состоянии.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Армия и оружие
Россия озабочена количеством спутников США в космосе
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.
Авто
Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
Начало разработки УАЗ-3170 датируется 2014 годом. Но все это время проект несколько раз тормозился.
Религия
Архиепископ Афинский признал автокефалию ПЦУ
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним официально признал автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), направив Епифанию Думенко письмо с поздравлением.
Общество
Мэддисон о CoD:MW: «Это не всего лишь игра – это идеологический мусор»
Мэддисон разнес Call of Duty: Modern Warfare: предложил «игровое импортозамещение» и запросил 3 млн на игру про преступления США Мэддисон: «Посмотрев на сюжет и моменты из новой колды, я отказываюсь шквариться об эти помои»
Политика
Кремль отреагировал на визит Зеленского в Золотое
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в населенный пункт Золотое.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Авто
Подстелил бы снежка: готовим автомобиль к зиме
До сих пор в России живет миф о том, что греть автомобили, особенно новые иномарки, зимой вовсе не обязательно.
Наука
Нарциссизм защищает от развития стресса и депрессии
Результаты исследования, которое было проведено с участием 700 человек в ирландском Университете Квинс в Белфасте, показали, что люди с нарциссическими чертами ментально более устойчивы.
Политика
США собрались выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.