Политика

Взгляд.руВзгляд.руЗеленского в Мариуполе встретили протестами

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ. Протест проходит перед зданием, где идет форум, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.
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Зеленского в Мариуполе встретили протестами

Взгляд.ру08:21

Зеленского встретили акцией протеста в Мариуполе

Известия10:56

Зеленского встретили в Мариуполе баннером и песней про лоха

Lenta.ru08:57

Зеленского встретили в Мариуполе его цитатой «Я же не лох»

РБК12:15

Зеленского встретили в Мариуполе издевательским баннером

Rambler News Service07:59

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

РИА Новости07:44

Зеленского встретили в Мариуполе плакатами «Мне 42, я же не лох»

РЕН ТВ06:58
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Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.
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В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
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Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
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Поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств вступили в силу с сегодняшнего дня.
ФАН 09:26
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Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ru 17:43
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Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
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«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

«Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.
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Мутко выделил 1,4 млрд рублей на решение проблем ульяновских дольщиков

Ульяновская область получит 1,4 млрд рублей из федерального бюджета на решение проблем обманутых дольщиков.
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Происшествия

В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
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Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Политика

В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа

Трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа завершились в Брюсселе, пишет ТАСС.
Инфорос вчера в 12:31
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Орешкин считает, что ВТО находится в плачевном состоянии

Процесс реформирования Всемирной торговой организации идет тяжело, в то время как сама организация находится в плачевном состоянии.
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Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Политика

В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей

Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.
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Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями

Начало разработки УАЗ-3170 датируется 2014 годом. Но все это время проект несколько раз тормозился.
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Архиепископ Афинский признал автокефалию ПЦУ

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним официально признал автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), направив Епифанию Думенко письмо с поздравлением.
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Общество

Мэддисон о CoD:MW: «Это не всего лишь игра – это идеологический мусор»

Мэддисон разнес Call of Duty: Modern Warfare: предложил «игровое импортозамещение» и запросил 3 млн на игру про преступления США Мэддисон: «Посмотрев на сюжет и моменты из новой колды, я отказываюсь шквариться об эти помои»
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Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Политика

Кремль отреагировал на визит Зеленского в Золотое

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в населенный пункт Золотое.
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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° 11:53
Политика

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
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Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru вчера в 02:57
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Подстелил бы снежка: готовим автомобиль к зиме

До сих пор в России живет миф о том, что греть автомобили, особенно новые иномарки, зимой вовсе не обязательно.
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Нарциссизм защищает от развития стресса и депрессии

Результаты исследования, которое было проведено с участием 700 человек в ирландском Университете Квинс в Белфасте, показали, что люди с нарциссическими чертами ментально более устойчивы.
Вечерний курьер 08:53
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США собрались выйти из Договора по открытому небу

Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 12:35
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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