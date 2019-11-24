Политика
Газета.RuЗеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп. Об этом в своем Facebook сообщил украинский волонтер Роман Доник.
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Авто
Названы самые популярные марки автомобилей с механикой в России
Общество
Вассерман прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Политика
Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников
Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
Общество
В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог
Последняя особь суматранского носорога в Малайзии умерла в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters.
Политика
Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма
Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Музыка
Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Гаджеты
Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти
В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Политика
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Политика
NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США
New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
Кино
Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном
Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер подтвердил, что во время работы над картиной у него действительно возникали производственные конфликты с продюсерами Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном, но он все же смог в значительной степени отстоять свое режиссерское видение.
Политика
Санкции против «Северного потока-2» будут заложены в оборонный бюджет США
В американский оборонный бюджет на 2020 года могут включить положение о санкциях против газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в воскресенье у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Политика
Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Футбол
«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес
Космос
Ученые оценили шансы найти обитаемые миры в системе Альфа Центавра
Астрофизики смоделировали орбитальные параметры экзопланет в ближайшей к нам звездной системе Альфа Центавра AB, и выяснили, что вряд ли эти планеты будут обитаемыми.
Наука
Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ
Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
Напомним, накануне, 21 ноября, издание Hal Turner Radio Show со ссылкой на службы мониторинга Мирового океана сообщило, что в Южно-Китайском море был зафиксирован сильнейший подводный взрыв.
Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Шоу-бизнес
Винокур призвал не смешивать творчество Ротару с политикой
Народный артист РСФСР Владимир Винокур призвал не смешивать творчество певицы Софии Ротару с политикой.