Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп. Об этом в своем Facebook сообщил украинский волонтер Роман Доник.
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Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне

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