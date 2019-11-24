Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп. Об этом в своем Facebook сообщил украинский волонтер Роман Доник.

Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне

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