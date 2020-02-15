Политика
Журналистская правдаЗеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Как выяснилось, выступление президента Украины проходило не в основном зале, а в небольшом помещении.
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Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Происшествия
Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку
Хоккей
«Тампа» обыграла «Филадельфию», Никита Кучеров набрал два очка
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33 и стал лучшим игроком матча. В итоге "Тампа" победила со счетом 5:3.
Политика
Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт
В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Кино
Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе» Линн Коэн
В возрасте 86 лет умерла актриса Линн Коэн, известная своими ролями в сериале "Секс в большом городе" и фильме "Голодные игры".
Политика
Лавров и глава МИД Японии обсудили проблематику мирного договора
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, что надеется обсудить с ним проблематику заключения мирного договора.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Технологии
Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков
Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
Футбол
«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за 15 лет
Общество
В Роспотребнадзоре назвали признаки недостатка воды в организме
"Ранние признаки недостатка воды включают в себя головную боль, усталость, потерю аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз, ощущение жжения в желудке", - указано в сообщении.
Политика
Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Технологии
Определены опасные приложения почти для всех пользователей
Мобильные приложения оказываются опасными для многих пользователей интернета.
Космос
Учеными обнаружена необычная черная дыра с диском внутри
Ученые-астрофизики обнаружили в пределах одной из галактик черную дыру, обладающую уникальной особенностью.
Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Происшествия
Отличник таможни ушел в международный розыск
Бывшего отличника таможенной службы объявили в розыск по линии Интерпола в конце прошлого года, когда в суд поступило дело его бывшего шефа генерал-майора Сергея Федорова.
Футбол
«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира
Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
Политика
Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала
Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Здоровье
Может ли человек в момент умирания испытать эйфорию?
Эксперт по паллиативной помощи Шамус Койл долго изучал пациентов, оказавшихся на грани умирания, и пришел к выводу, что люди перед смертью могут испытывать чувство безграничного счастья.
Биатлон
Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ
Финансы
Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года
Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.