Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Как выяснилось, выступление президента Украины проходило не в основном зале, а в небольшом помещении.

Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции

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