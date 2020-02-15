Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаЗеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции

Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Как выяснилось, выступление президента Украины проходило не в основном зале, а в небольшом помещении.
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Зеленскому не поставили микрофон на Мюнхенской конференции

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Участник Мюнхенской конференции ушел во время выступления Зеленского

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РИА Новости07:12

Зеленский пожаловался на музыку в наушниках вместо перевода

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Зеленскому не поставили микрофон на выступлении в Мюнхене

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Вести.Ru07:41

Участник Мюнхенской конференции покинул зал во время выступления Зеленского

Lenta.ru07:51
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Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков

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