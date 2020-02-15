Политика
Журналистская правдаЗеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Как выяснилось, выступление президента Украины проходило не в основном зале, а в небольшом помещении.
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Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Биатлон
Устюгов освобожден от должности главного судьи зимней Спартакиады РФ
Российский биатлонист Евгений Устюгов отстранен от должности главного судьи X зимней Спартакиады учащихся России.
Общество
Художник Павленский задержан во Франции
Происшествия
СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у рынка в Калининграде
Конфликт со стрельбой произошел у Центрального рынка в Калининграде. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщают местные СМИ.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Армия и оружие
В России завершены испытания перспективной торпеды
Музыка
Артур Пирожков выпустил новый клип «Летим со мной»
Российский шоумен Александр Ревва, который выступает под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, выпустил новый клип на трек «Летим со мной».
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Экономика
Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке
Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Политика
Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена
Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений на Мюнхенской конференции по безопасности.
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Автоспорт
Даниил Квят проведет обкатку машины AlphaTauri
Команда проведёт обкатку на трассе в Мизано, за руль сядет Даниил Квят.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Экономика
Калужской области предсказали передел после смены губернатора
Источники подтверждают, что истории о калужском экономическом чуде, судя по всему, преувеличены По заявлению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, у губернатора-старожила Артамонова накопился ряд серьезных проблем.
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Футбол
«Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков
«Манчестер Сити» хотел собрать футболистов, чтобы Сориано проинформировал их о ближайших планах команды после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансовых правил организации.
Политика
Борцы за независимость Ирландии собрались в ДНР
Сторонники партии Republican Sinn Fein (RSF), которые борются за единство и независимость Ирландии, собрались посетить самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) ради форума антиглобалистов.
Игры
People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Здоровье