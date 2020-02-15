Политика
Мой БрянскЗеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ход мероприятия.
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Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына
Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Футбол
Рамос собирается продлить контракт с «Реалом» до 2023 года
Защитник "Реала" Серхио Рамос ведет переговоры с мадридским клубом о продлении контракта.33-летний футболист собирается заключить соглашение до 2023 года.
Хоккей
«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»
Энергетика
«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе
Аналитики предсказывают проблемы с новыми договорами из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
Сына застреленной семейной пары в Калининграде отпустили домой
Медики отпустили 13-летнего сына застреленной семейной пары на амбулаторное лечение домой.
Общество
Пограничники ФСБ задержали в Азовском море украинских браконьеров
В субботу, 15 февраля, российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене
На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Автоспорт
Хельмут Марко: Alpha Tauri становится сестринской командой Red Bull
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Авто
В России появился особый Bentley Continental GT
В салоне на панели поворотного дисплея разместили фрагмент поршня Blower №1. В Россию кабриолет приехал в каркасном исполнении Dragon Red II, к тому же премиальный автомобиль получил карбоновые элементы и затемненные хромированные элементы.
Футбол
«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
Общество
В Роспотребнадзоре назвали признаки недостатка воды в организме
"Ранние признаки недостатка воды включают в себя головную боль, усталость, потерю аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз, ощущение жжения в желудке", - указано в сообщении.
Космос
В Воронеже прошли испытания деталей двигателя для ракеты «Союз-5»
Двигатель предназначается для второй ступени ракеты-носителя «Союз-5», которая разработана в самарском РКЦ «Прогресс».
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Единоборства
Абдулрашид Садулаев триумфально выиграл ЧЕ по вольной борьбе
Сегодня, 15 февраля, на ЧЕ-2020, проходящем в Риме с 11 по 16 февраля, Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Космос
Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС
Американская ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс в штате Вирджиния (США), сообщает NASA в Twitter.
Интернет
В Telegram добавили функцию для знакомств
Создатели мессенджера Telegram сообщили, что добавили в приложение новую функцию для знакомств, пишет «МК».
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Авто
Художник Futura 2000 расписал BMW М2 Competition
Автомобили BMW уже не раз становились арт-объектами, а американец Леонард Хилтон Макгурр поможет спортивному подразделению BMW M создать целую серию особых купе М2 Competition.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Происшествия
Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге
В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Кино
Гай Ричи поработает над сиквелом «Аладдина»
Студия Disney снимет сиквел фильма Гая Ричи «Аладдин», который вышел на экраны в прошлом году. Об этом сообщил журнал Variety, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.