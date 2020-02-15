Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ход мероприятия.

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

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