Выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, послушать лидера пришло много журналистов, украинская делегация, участники Мюнхенской конференции. Когда Зеленский подошел к трибуне, там не было микрофона.

с чего всё началось

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

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