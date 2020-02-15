Политика
РИА НовостиЗеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
Выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, послушать лидера пришло много журналистов, украинская делегация, участники Мюнхенской конференции. Когда Зеленский подошел к трибуне, там не было микрофона.РИА Новости06:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Единоборства
Райан Гарсия нокаутировал Франциско Фонсеку
Политика
Зачем Зеленский отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности
В Германии с 14 по 16 февраля проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), в которой принимают участие более 500 делегатов со всего мира.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Политика
В Госдуме оценили предложение Зеленского провести «выборы в Крыму»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
Шоу-бизнес
В сеть попали фото Ирины Аллегровой без парика
На фото Аллегрова запечатлена с короткой стрижкой и черными волосами. Это и есть естественный цвет прядей женщины.
Политика
Лавров не считает, что Россия и Турция должны во всем соглашаться
У России и Турции очень хорошие отношения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Биатлон
Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота зимних ОИ-2014
Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Армия и оружие
Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Политика
Лавров и Педерсен обсудили ситуацию в Сирии
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии.
Политика
Путин считает правильным зафиксировать брак как союз мужчины и женщины
На встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, прямую трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24", глава государства пообещал: пока он остается президентом, в России не исчезнут "папы" и "мамы".
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Общество
На круизном судне в Японии еще 67 человек заразились коронавирусом
На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на минздрав Японии.
Игры
В трейлере Wolcen: Lords of Mayhem показали «убийцу» Diablo 4
Компания WOLCEN Studio показала первый трейлер новой сетевой игры Wolcen: Lords of Mayhem, которую геймеры называют «убийцей» Diablo 4 от Blizzard Entertainment.
Шоу-бизнес
«Такая, как есть»: Мария Голубкина показала свои морщинки
Происшествия
В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице
Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в Самарской области в субботу, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
Шоу-бизнес
Лицо сына от Тимати впервые показала Анастасия Решетова
В середине октября 2019 года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати наследника, мальчика назвали Ратмир.
Биатлон
Йоханнес Бе жестко раскритиковал Логинова после победы на ЧМ
Норвежец Йоханнес Бе оценил поведение Александра Логинова, который не стал ни с кем разговаривать в микст-зоне после гонки.
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.
Армия и оружие
Армия США начала готовиться к пандемии коронавируса
СМИ сообщили, что Армия США начала готовиться к пандемии, то есть необычайно сильной эпидемии коронавируса.
Футбол
«Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CAS
«Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Шоу-бизнес
Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой
Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Хоккей
«Северсталь» уступила «Сибири» и лишилась шансов выйти в плей-офф КХЛ
«Сибирь» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги на своём льду принимала «Северсталь» и одержала победу со счётом 3:2. Проиграв, череповецкий клуб лишился шансов выйти в плей-офф.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна не захотела отмечать с ним День всех влюбленных
Общество
США обвинили Huawei в скрытом доступе к сотовым сетям по всему миру
Американские власти обвинили одну из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций - Huawei в установке бэкдоров в сотовых сетях по всему миру, что позволяют корпорации получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.