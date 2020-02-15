Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, послушать лидера пришло много журналистов, украинская делегация, участники Мюнхенской конференции. Когда Зеленский подошел к трибуне, там не было микрофона.
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