Политика
RT на русскомЗеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Читать в источнике
Оценить199
с чего всё началось
Выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, послушать лидера пришло много журналистов, украинская делегация, участники Мюнхенской конференции. Когда Зеленский подошел к трибуне, там не было микрофона.РИА Новости06:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Армия и оружие
Российскому послу угрожают в Турции
Послу России в Турции Алексею Ерхову начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.
Здоровье
В Челябинске в пункт по коронавирусу отправили еще пять китайцев
В Челябинске на карантин поместили еще пятерых китайцев, недавно вернувшихся из Поднебесной.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
Кино
В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи
По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Кино
Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.
Кино
В сети появилось видео со съемок новой «Матрицы»
Напомним, что съемки четвертой «Матрицы» начались в конце прошлого лета. К своим ролям вернулись актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии
Биатлон
Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию российских олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.
Музыка
Юрий Антонов отложил юбилейный концерт из-за перенесенной операции
Политика
МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
Политика
Глава МИД Турции заверил Лаврова в безопасности посольства
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.
Происшествия
В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
Здоровье
Эндокринолог назвала ожирение причиной преждевременной смерти
Политика
МИД Польши призвал ЕС и США вместе противостоять России
Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
Здоровье
Из поликлиник в России исчезнут стоматологи и психологи
С 15 февраля в России начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.
Транспорт
На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС
Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.
Политика
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Политика
Павленский опозорил соратника Макрона
Кто бы мог подумать, что праздник всех влюбленных 14 февраля станет днем политической катастрофы ближайшего соратника президента Макрона – Бенджамина Гриво.
Шоу-бизнес
Любовь Аксенова «вышла замуж» во второй раз
Актриса Любовь Аксенова, многим зрителям известная по сериалам «Содержанки» и «Мажор» во второй раз решила узаконить свои отношения с супругом – продюсером – Павлом Аксеновым.
Происшествия
При стрельбе в Берлине погиб один человек
Неизвестные открыли огонь в Берлине, в результате чего погиб 42-летний мужчина.