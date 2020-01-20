Политика

ИзвестияИзвестияЗеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в правe выступить на форумe, посвященном 75-й годовщинe освобождения нацистского лагеря в Освенцимe. Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel.
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 The Times of Israel, президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получил от властей Израиля отказ на инициативу выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Московский Комсомолецвчера в 17:39

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Зеленскому не предложили выступить на форуме в Израиле

РБК01:31

Зеленскому не дадут выступить на форуме по холокосту

РЕН ТВвчера в 17:36

Как Россия и Израиль обидели Польшу

РИА Новости00:00

Зеленского лишили права выступить на форуме в Израиле

Телеканал 360°вчера в 19:30

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Известиявчера в 18:15

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

URA.Ruвчера в 23:44

Путин отомстил Польше за выпады в свой адрес

Голос Правды18 января в 22:20
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В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первенца

Материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей начнут выдавать с марта или апреля текущего года.
Рифей-Пермь 00:54
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Общество

Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака

Независимый публицист вчера в 22:38
Происшествия

Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок

В результате в отеле, расположенном на цокольном этаже дома, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, из них трое были госпитализированы.
Российская газета 02:13
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Политика

Меркель и Макрон потеряли Путина и Конте на конференции в Берлине

НТВ 00:44
Политика

Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова

Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Московский Комсомолец 18 января в 02:39
Финансы

Индекс Мосбиржи установил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум.
Взгляд.ру 02:14
Происшествия

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Известия 18 января в 17:17
Общество

«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой

Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
RT на русском 01:57
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна 18 января в 07:14
Армия и оружие

Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии

Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Известия вчера в 15:51
Политика

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
РБК 00:30
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Газета.Ru 02:26
Происшествия

На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус

Собеседник агентства уточнил, что детей среди пассажиров не было.
РИА Новости вчера в 23:53
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

RT на русском вчера в 18:38
Политика

Зеленский выступил против вовлечения Украины во внутренние дела США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не должно быть вовлечено во внутриполитические процессы в США.
ТК Звезда 02:25
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru вчера в 12:41
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

RT на русском вчера в 13:22
Политика

Оппозиция проведёт шествие против конституционной реформы 29 февраля

Оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля шествия против конституционной реформы, предложенной Владимиром Путиным, сообщил в Facebook политик Илья Яшин.
АН Между строк 02:30
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Теннис

Рублев вышел на второе место в чемпионской гонке ATP

По обновленным данным чемпионской гонки ATP, российский теннисист Андрей Рублев поднялся на вторую строчку.
Sportbox.RU 00:49
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Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката

NewInform 01:58
Общество

Две трети россиян признали, что в стране есть политзаключенные

Около двух третей россиян – 63% - считают, что среди заключенных есть те, кто осужден за политические взгляды и стремление участвовать в политической жизни страны, сообщают «Ведомости», ссылаясь на исследование «Левада-центра».
Новые Известия вчера в 23:44
Здоровье

В России работают новые правила лечения по полису ОМС

С января 2019 года увеличилось подушевое финансирование на застрахованных россиян.
СургутИнтерНовости вчера в 05:53
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Рыбные палочки и «сурими» могут вызвать рак

ToDay News Ufa вчера в 05:59
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Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science 17 января в 04:24
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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