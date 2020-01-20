с чего всё началось

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в правe выступить на форумe, посвященном 75-й годовщинe освобождения нацистского лагеря в Освенцимe. Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel.

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

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Общество Ozon уволит большинство курьеров Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.

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