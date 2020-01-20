Политика
ИзвестияЗеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в правe выступить на форумe, посвященном 75-й годовщинe освобождения нацистского лагеря в Освенцимe. Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel.
Читать в источнике
Оценить185
с чего всё началось
Как сообщает The Times of Israel, президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получил от властей Израиля отказ на инициативу выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.Московский Комсомолецвчера в 17:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первенца
Материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей начнут выдавать с марта или апреля текущего года.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака
Происшествия
Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок
В результате в отеле, расположенном на цокольном этаже дома, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, из них трое были госпитализированы.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова
Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Финансы
Индекс Мосбиржи установил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Общество
«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой
Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Армия и оружие
Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии
Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Политика
Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Происшествия
На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус
Собеседник агентства уточнил, что детей среди пассажиров не было.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Политика
Зеленский выступил против вовлечения Украины во внутренние дела США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не должно быть вовлечено во внутриполитические процессы в США.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Политика
Оппозиция проведёт шествие против конституционной реформы 29 февраля
Оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля шествия против конституционной реформы, предложенной Владимиром Путиным, сообщил в Facebook политик Илья Яшин.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Теннис
Рублев вышел на второе место в чемпионской гонке ATP
По обновленным данным чемпионской гонки ATP, российский теннисист Андрей Рублев поднялся на вторую строчку.
Общество
Две трети россиян признали, что в стране есть политзаключенные
Около двух третей россиян – 63% - считают, что среди заключенных есть те, кто осужден за политические взгляды и стремление участвовать в политической жизни страны, сообщают «Ведомости», ссылаясь на исследование «Левада-центра».
Здоровье
В России работают новые правила лечения по полису ОМС
С января 2019 года увеличилось подушевое финансирование на застрахованных россиян.
Наука
Рыбные палочки и «сурими» могут вызвать рак
Наука