с чего всё началось

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в правe выступить на форумe, посвященном 75-й годовщинe освобождения нацистского лагеря в Освенцимe. Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel.

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Политика Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Общество Прокурор застал Улюкаева в запрещенном сидении на кровати Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, в запрещенном сидении на кровати.

Футбол Генсек РФС выступил против возможного расширения РПЛ Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Общество Названы сроки оформления новых материнских капиталов Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей в марте-апреле 2020 года.

Шоу-бизнес Чернышева с дочерью Заворотнюк заметили в храме Знакомый семьи тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, что ее мужа фигуриста Петра Чернышева видели в храме с дочерью.

Политика РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.

Кино В США вручены награды гильдии киноактеров Приз за главную мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в нашумевшем фильме "Джокер".

Политика Зеленский рассказал об общении с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество Радий Хабиров отчитал два района по теме школьного питания Глава Башкирии Радий Хабиров 20 января на оперативном совещании в правительстве республики напомнил главам муниципалитетов, что вопрос школьного питания имеет «исключительно важное значение» и отчитал два района по этой теме.

Транспорт Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой "У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.

Политика Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.