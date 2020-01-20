Политика
ИзвестияЗеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в правe выступить на форумe, посвященном 75-й годовщинe освобождения нацистского лагеря в Освенцимe. Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel.
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с чего всё началось
Как сообщает The Times of Israel, президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получил от властей Израиля отказ на инициативу выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.Московский Комсомолецвчера в 17:39
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Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
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Приз за главную мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в нашумевшем фильме "Джокер".
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Два туриста провалились под лед на Байкале.
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Зеленский рассказал об общении с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.
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Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой
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Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
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В Сети появилось первое фото со свадьбы Дарьи Жуковой
Экс-супруга миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова недавно отпраздновала свадебную церемонию вместе со своим возлюбленным - греческим миллионером Ставросом Ниархосом.
Армия и оружие
Разведка предупредила США о возможных атаках на войска в Германии
Разведывательные службы Соединенных Штатов предупредили правительство страны о серьезной угрозе атак на контингент, базирующийся сейчас в Германии.