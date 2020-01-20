Политика

ИзвестияИзвестияЗеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в правe выступить на форумe, посвященном 75-й годовщинe освобождения нацистского лагеря в Освенцимe. Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel.
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 The Times of Israel, президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получил от властей Израиля отказ на инициативу выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Московский Комсомолецвчера в 17:39

Подробнее о событии

Зеленскому не предложили выступить на форуме в Израиле

РБК01:31

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

URA.Ruвчера в 23:44

Зеленского лишили права выступить на форуме в Израиле

Телеканал 360°вчера в 19:30

Как Россия и Израиль обидели Польшу

РИА Новости00:00

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Известиявчера в 18:15

Зеленскому не дадут выступить на форуме по холокосту

РЕН ТВвчера в 17:36

Владимир Зеленский дал большое интервью Times of

Голос Правдывчера в 17:35
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Происшествия

Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

Lenta.ru 03:23
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Политика

Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 02:52
Экономика

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РБК 18 января в 02:23
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

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Общество

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Согласно результатам исследования, 63% опрошенных заявили, что в России есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни.
Югополис 02:35
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за ЖКХ

Ранее правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Интерфакс 01:53
Происшествия

В Москве и Петербурге «заминировали» суды, ТЦ, школы и метро

Коммерсантъ 03:21
Общество

Прокурор застал Улюкаева в запрещенном сидении на кровати

Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, в запрещенном сидении на кровати.
Lenta.ru 03:41
Футбол

Генсек РФС выступил против возможного расширения РПЛ

Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Коммерсантъ 00:22
Футбол

«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии

Футболисты "Ливерпуля" со счетом 2:0 победили соперников из "Манчестер Юнайтед" в 23-м туре чемпионата Англии.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:46
Общество

Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию

Известия 03:55
Общество

Названы сроки оформления новых материнских капиталов

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей в марте-апреле 2020 года.
Lenta.ru вчера в 17:57
Общество

В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
RT на русском 03:41
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Знакомый семьи тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, что ее мужа фигуриста Петра Чернышева видели в храме с дочерью.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
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Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

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Кино

В США вручены награды гильдии киноактеров

Приз за главную мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в нашумевшем фильме "Джокер".
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Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM 03:12
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.
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Радий Хабиров отчитал два района по теме школьного питания

Глава Башкирии Радий Хабиров 20 января на оперативном совещании в правительстве республики напомнил главам муниципалитетов, что вопрос школьного питания имеет «исключительно важное значение» и отчитал два района по этой теме.
Аргументы и Факты - Уфа 00:28
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Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой

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Аналитики назвали средний размер долга россиян перед банками

Личный долг среднестатистического россиянина банкам по итогам 2019 года вырос почти на 11% и составил 249 тыс. рублей.
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Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
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Кокорин забил чудо-гол на тренировке «Зенита»

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РИА Новости 01:51
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Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.
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Шоу-бизнес

В Сети появилось первое фото со свадьбы Дарьи Жуковой

Экс-супруга миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова недавно отпраздновала свадебную церемонию вместе со своим возлюбленным - греческим миллионером Ставросом Ниархосом.
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Разведка предупредила США о возможных атаках на войска в Германии

Разведывательные службы Соединенных Штатов предупредили правительство страны о серьезной угрозе атак на контингент, базирующийся сейчас в Германии.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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