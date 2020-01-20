Политика
РИА НовостиЗеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Times of Israel.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Как сообщает The Times of Israel, президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получил от властей Израиля отказ на инициативу выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.Московский Комсомолец17:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
Политика
Даниил Егоров стал новым главой ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
Кино
Фильм «Паразиты» получил главную премию Гильдии киноактеров США
Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо был удостоен главной премии Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards).
Политика
Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули конференцию по ливийскому урегулированию, которая проходит в воскресенье в Берлине.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова активно готовится к родам в Майами
Отечественная модель Оксана Самойлова активно готовится к родам, которые пройдут в Майами на территории США.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Происшествия
Мужчина скончался в поронайской ЦРБ, куда его привезли из отдела полиции
Житель Поронайска скончался в реанимации центральной районной больницы, куда его привезли из отделения полиции.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва выиграла Матч звезд КХЛ
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов
8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских обязанностей.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина крестила второго ребенка и раскрыла его имя
Судя по антуражу фотографии, женщина как раз крестила его.
Происшествия
В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы
Трубу с горячей водой прорвало в одном из отелей Перми. В результате ЧП от полученных ожогов скончались четыре человека.
Здоровье
В Якутске ситуация с корью стабилизировалась
В целом ситуация стабилизируется. В декабре прошлого года в Якутске были зафиксированы первые случаи заболевания корью.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Музыка
Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
Политика
Мировые СМИ прокомментировали заявление Путина о фальсификации истории
Мировые СМИ болезненно отреагировали на заявление Владимира Путина по поводу искажения исторической правды о Второй мировой войне.
Экономика
Avito: готовый бизнес в России стал дешевле в 2019 году
Стоимость самой дорогой строительной компании составила 11 млн руб. Производственные фирмы в среднем продавали за 7 млн руб. В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса.
Политика
Рассекречена форма бойцов космических войск США
Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Армия и оружие
Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии
Экономика
ЦБ РФ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
В прошлом году Центробанк зафиксировал рекордный приток иностранного капитала в государственный долг Российской Федерации.
Хоккей
Шестёркин стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус»
Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал третьей звездой матча, совершив 29 сейвов.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил американский прокат
Лидером американского проката по итогам 17-19 января стала третья часть франшизы о двух отчаянных полицейских "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях.
Политика
Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России, идущем, по ее мнению, от правоохранительных органов.
Армия и оружие
У базы ВКС в Сирии РЭБ перехватила вражеский беспилотник с интересным содержимым
Управление беспилотником боевиков было перехвачено дежурными средствами радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Мошта-Мохаммед-Адра (40 км севернее российской авиабазы).
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Хоккей
Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
Общество
Россиянам станет доступна функция оплаты электронных чаевых
Отмечается, что в 2020 году банки и платежные системы намерены распространить функцию оплаты электронных чаевых по всей России.
Здоровье