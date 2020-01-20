с чего всё началось

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Times of Israel.

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

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Экономика Avito: готовый бизнес в России стал дешевле в 2019 году Стоимость самой дорогой строительной компании составила 11 млн руб. Производственные фирмы в среднем продавали за 7 млн руб. В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса.

Политика Рассекречена форма бойцов космических войск США Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».

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