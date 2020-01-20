Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Times of Israel.
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 The Times of Israel, президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получил от властей Израиля отказ на инициативу выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
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РИА Новости17:10

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме памяти Холокоста в Израиле

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Зеленского лишили права выступить на форуме в Израиле

Телеканал 360°19:30

Зеленскому не позволят выступит с речью на форуме по холокосту в Израиле

Комсомольская правда18:51
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
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