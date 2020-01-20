с чего всё началось

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Times of Israel.

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Здоровье В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Общество В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала за первенца Материнский капитал на рождение первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле 2020 года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Общество Россияне смогут оставлять электронные чаевые В 2020 году банки и платежные системы планируют масштабировать функцию оплаты электронных чаевых на всю страну.

Шоу-бизнес Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.

Авто Большой кроссовер Kia получит внедорожный пакет Прежде всего, Kia планирует выпустить подготовленную специально для бездорожья версию Telluride: уже в базовой комплектации она получит усиленную защиту днища и специальные внедорожные шины.

Космос Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, из которых 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.

Политика Путин в Берлине встретился с Борисом Джонсоном Президент РФ Владимир Путин встретился в Берлине с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Шоу-бизнес Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».

Технологии Amazon создает систему оплаты по скану ладони Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о ВОВ Президент Владимир Путин во время встречи с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, чтобы пресечь неправдивые высказывания зарубежных деятелей об истории.