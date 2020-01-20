Политика
РИА НовостиЗеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Times of Israel.
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с чего всё началось
Как сообщает The Times of Israel, президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получил от властей Израиля отказ на инициативу выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.Московский Комсомолец17:39
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В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
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В 2020 году банки и платежные системы планируют масштабировать функцию оплаты электронных чаевых на всю страну.
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Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
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Прежде всего, Kia планирует выпустить подготовленную специально для бездорожья версию Telluride: уже в базовой комплектации она получит усиленную защиту днища и специальные внедорожные шины.
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Принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских титулов
В пресс-службе Букингемского дворца добавили, что в соглашении указано отступление принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей.
Космос
Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет
Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, из которых 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.
Наука
Представлены доказательства, что весь мозг задействован в обучении
Ученые представлены доказательства, что в моторном обучении задействован весь мозг Как сообщает ToDay News Ufa, ученые провели интересный эксперимент.
Политика
Ему было 11 лет, когда Германия вторглась в Польшу: как Красная армия освобождала Варшаву
Всего 11 лет было мальчику Чеславу, детство которого в итоге прошло в концлагере, когда Германия вторглась на территорию Польши.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Политика
Путин в Берлине встретился с Борисом Джонсоном
Президент РФ Владимир Путин встретился в Берлине с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале
Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».
Технологии
Amazon создает систему оплаты по скану ладони
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
Авто
Продлеваем жизнь аккумулятору: реальные способы и 2 мифа
Замедление скорости реакций сказывается и на том, что у батареи уменьшается способность принимать заряд.
Здоровье
Мясников дал пять советов для профилактики и лечения рака
Главврач Городской клинической больницы №71 Москвы Александр Мясников назвал пять важных правил для своевременной диагностики и лечения рака.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Религия
В Екатеринбурге военные окунулись в крещенскую купель
В Екатеринбурге служащие Центрального военного округа приняли участие в крещенских купаниях.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о ВОВ
Президент Владимир Путин во время встречи с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, чтобы пресечь неправдивые высказывания зарубежных деятелей об истории.
Происшествия
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста.
Экономика
Шереметьево рассматривает продажу 30% акций аэропорта
Столичный аэропорт Шереметьево рассматривает вариант продажи 30% акций воздушной гавани, в том числе как возможный источник для получения средств на выкуп у государства еще 30% акций аэропорта.
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.