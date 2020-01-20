Политика
РИА НовостиЗеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Times of Israel.
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Политика
Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине
На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.
Спорт
Сборная России остается второй в зачете юношеской Олимпиады
Всего за время Юношеских олимпийских игр российская сборная завоевала 25 медалей — 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Единоборства
Дана Уайт: «Бой Хабиб — Конор точно будет не в Москве»
Президент UFC Дана Уайт заявил, что не стоит ждать проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Москве.
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Футбол
Глушаков может покинуть «Ахмат»
Общество
Дорожная карта благополучия: как в России приняли послание Путина
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию внимательно выслушали во всех уголках страны.
Происшествия
Вандалы повредили памятник жертвам холокоста в Кривом Роге
Полиция возбудило уголовное дело по факту повреждения памятника жертвам холокоста в Кривом Роге на Украине, сообщает пресс-служба национальной полиции Днепропетровской области 19 января.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Музыка
Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
Политика
Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
Технологии
Полицейские начали использовать систему распознавания лиц
Специальная программа ищет фотографии подозреваемых в интернете Полиция США начала массово использовать специальное приложение Clearview, которое способна искать черты лица подозреваемых на миллиардах фотографий и видеозаписях в интернете, сообщает "Медуза" со ссылкой на американские СМИ.
Политика
Соловьев оценил слова Тимошенко о начале ликвидации Украины
Российский телеведущий Владимир Соловьев оценил заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процесса ликвидации Украины.
Происшествия
Вооруженный петух зарезал мужчину
Общество
Крещенские купания в Якутии прошли спокойно
Свыше 31 тысячи жителей и гостей Якутии приняли участие в Крещенских купаниях, которые прошли с 18 по 20 января.
Общество
В Грузии разругались с США из-за «нашедшей» 5 трлн кубов газа компании
Напомним, американская компания, работающая в Грузии с середины 90-х годов, три года назад заявила об обнаружении огромных запасов газа в объеме 5 трлн кубометров.
Кино
Актер Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона «Сватов»
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Шоу-бизнес
Степан Меньщиков станет отцом в третий раз
Напомним, полтора назад Степан Меньщиков расстался с женой Евгений Шамаевой, с которой жил в браке пять лет.
Футбол
«Барселона» — «Гранада»: матч начался с минуты молчания в память о матери Роберто
Перед началом встречи на домашней арене почтили память матери защитника каталонцев Сержи Роберто.
Общество
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, проблема заключалась в проводке платежей в долларах, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии
Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Политика
Глава норвежской налоговой рассказал о поездке в гости к Мишустину
Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте (Hans Christian Holte) оказался близким знакомым премьер-министра России Михаила Мишустина и рассказал о его увлечениях изданию NRK.
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.