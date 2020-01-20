Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Times of Israel.

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Политика Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.

Спорт Сборная России остается второй в зачете юношеской Олимпиады Всего за время Юношеских олимпийских игр российская сборная завоевала 25 медалей — 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.

Общество Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Происшествия Вандалы повредили памятник жертвам холокоста в Кривом Роге Полиция возбудило уголовное дело по факту повреждения памятника жертвам холокоста в Кривом Роге на Украине, сообщает пресс-служба национальной полиции Днепропетровской области 19 января.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Политика Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.

Технологии Полицейские начали использовать систему распознавания лиц Специальная программа ищет фотографии подозреваемых в интернете Полиция США начала массово использовать специальное приложение Clearview, которое способна искать черты лица подозреваемых на миллиардах фотографий и видеозаписях в интернете, сообщает "Медуза" со ссылкой на американские СМИ.

Общество Крещенские купания в Якутии прошли спокойно Свыше 31 тысячи жителей и гостей Якутии приняли участие в Крещенских купаниях, которые прошли с 18 по 20 января.

Общество Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, проблема заключалась в проводке платежей в долларах, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Политика Глава норвежской налоговой рассказал о поездке в гости к Мишустину Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте (Hans Christian Holte) оказался близким знакомым премьер-министра России Михаила Мишустина и рассказал о его увлечениях изданию NRK.