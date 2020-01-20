Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Times of Israel.
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Форум Холокоста: Зеленский едет в «ловушку» Путина для президента Польши

RuBaltic.Ruвчера в 00:50

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

РИА Новости17:10

Зеленскому не дадут выступить на форуме по холокосту

РЕН ТВ17:36

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Известия18:15

Зеленскому не позволят выступит с речью на форуме по холокосту в Израиле

Комсомольская правда18:51

Зеленского лишили права выступить на форуме в Израиле

Телеканал 360°19:30

Власти Израиля отказали Зеленскому в праве выступить на форуме

Московский Комсомолец18:02
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Специальная программа ищет фотографии подозреваемых в интернете Полиция США начала массово использовать специальное приложение Clearview, которое способна искать черты лица подозреваемых на миллиардах фотографий и видеозаписях в интернете, сообщает "Медуза" со ссылкой на американские СМИ.
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Вооруженный петух зарезал мужчину

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Крещенские купания в Якутии прошли спокойно

Свыше 31 тысячи жителей и гостей Якутии приняли участие в Крещенских купаниях, которые прошли с 18 по 20 января.
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Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

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Перед началом встречи на домашней арене почтили память матери защитника каталонцев Сержи Роберто.
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Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику

Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, проблема заключалась в проводке платежей в долларах, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
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Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

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Скончался участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

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Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции

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Глава норвежской налоговой рассказал о поездке в гости к Мишустину

Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте (Hans Christian Holte) оказался близким знакомым премьер-министра России Михаила Мишустина и рассказал о его увлечениях изданию NRK.
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