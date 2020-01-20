Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Times of Israel.
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 The Times of Israel, президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получил от властей Израиля отказ на инициативу выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Московский Комсомолецвчера в 17:39

Подробнее о событии

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

URA.Ruвчера в 23:44

Как Россия и Израиль обидели Польшу

РИА Новости00:00

Зеленскому не дадут выступить на форуме по холокосту

РЕН ТВвчера в 17:36

Зеленского лишили права выступить на форуме в Израиле

Телеканал 360°вчера в 19:30

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Известиявчера в 18:15

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме памяти Холокоста в Израиле

Взгляд.рувчера в 20:47

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Голос Правды18 января в 22:20
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Происшествия

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BFM.ru вчера в 22:57
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