Процессор Intel Core i9-13900K Raptor Lake, протестированный в просочившихся тестах, представляет собой образец QS, который имеет 24 ядра и 32 потока в конфигурации с 8 ядрами P и 16 ядрами E. Процессор содержит в общей сложности 36 МБ кэш-памяти L3 и 32 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 68 МБ «умного кэша».