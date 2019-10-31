Политика
ИзвестияЗеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
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с чего всё началось
Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить понапрасну время на то, чтобы "реинтегрировать" полуостров, а лучше заняться восстановлением отношений с Россией.РИА Новости00:06
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