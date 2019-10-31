Политика

ИзвестияИзвестияЗеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
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с чего всё началось

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «реинтеграции» полуострова

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить понапрасну время на то, чтобы "реинтегрировать" полуостров, а лучше заняться восстановлением отношений с Россией.
РИА Новости00:06

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В Крыму ответили на слова Зеленского о реинтеграции полуострова

РБК03:19

Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

URA.Ru01:46

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «реинтеграции» полуострова

РИА Новости00:06

Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Lenta.ru00:28

В Крыму посоветовали Зеленскому не тратить время на «реинтеграцию» полуострова

Газета.Ru00:28

Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

РЕН ТВ00:16

Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Известия00:42
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:30, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Экономика

Выручка Apple составила $64 млрд

Компания Apple отчиталась о квартальной выручке — она выросла на 2% и составила $64 млрд.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Политика

Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Газета.Ru вчера в 15:19
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Дочь Навки и Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию

Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию.
МК-Спорт 04:29
Общество

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Lenta.ru вчера в 10:19
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Здоровье

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

ТВ Центр вчера в 14:38
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Футбол

«Бавария» рассматривает двух кандидатов на замену Ковачу

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач может покинуть свой пост уже в ближайшее время, сообщает Sport1.
Чемпионат 04:09
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли начала экономить на собственных детях

44-летняя артистка отдыхает от съемок в новом фильме Marvel "Вечные" в компании троих детей — 14-летней Захары и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса.
Дни.ру вчера в 09:13
Транспорт

В 2019 году в Марий Эл отремонтировано 115 км автодорог по нацпроекту

Республика Марий Эл вошла в категорию регионов, дороги в которых в прошлом году менее всего соответствовали нормативам.
Московский Комсомолец в Марий Эл 02:56
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Кино

Фёдор Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов»

Российский актёр Фёдор Добронравов поделился новыми деталями седьмого сезона сериала «Сваты».
News.ru вчера в 06:25
Общество

Россияне выбрали самый желанный город для переезда

Северную столицу в качестве места жительства выбрали 15% опрошенных, Москву – 8%. Третье место в рейтинге занял Краснодар – туда хотят перебраться 6% опрошенных.
Профиль вчера в 16:56
Происшествия

В Ростовской области полицейский ранил подростка

При преследовании автомобиля сотрудники полиции ранили 12-летнего подростка, сообщает официальный сайт УМВД по Ростовской области.
РБК 04:58
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Наука

Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам

Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро 28 октября в 00:48
Происшествия

Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Политика

Помпео назвал Компартию Китая угрозой США

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Известия 03:10
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

Опубликовано и расписание поезда № 7 Санкт-Петербург - Севастополь, который будет следовать из северной столицы в город-герой 43 часа 25 минут, а обратно - 42 часа 25 минут.
Российская газета 04:24
Политика

Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве

Генсек НАТО быстро понял свою ошибку и предоставил слово украинскому лидеру.
Взгляд.ру 05:14
Кино

Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 29 октября в 12:35
Гаджеты

Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда

Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.
Коммерсантъ 01:59
Шоу-бизнес

Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой

Исполнительный продюсер театральной постановки Ольга Матвейчук рассказала, что спектакль прошел успешно, и в целом на гастрольный график это никак не повлияло, поскольку в спектакле всегда есть второй и третий состав.
Вести.Ru 04:33
Кино

Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru 29 октября в 09:14
Политика

Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
Вести.Ru 03:52
Футбол

Сын Роналду забил 59 голов в 28 матчах за «Ювентус»

News.ru 05:14
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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