Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить понапрасну время на то, чтобы "реинтегрировать" полуостров, а лучше заняться восстановлением отношений с Россией.

с чего всё началось

Ранее Зеленский заявил, что после пяти лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

В Крыму прокомментировал слова Зеленского о «реинтеграции» полуострова

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