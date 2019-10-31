Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму прокомментировал слова Зеленского о «реинтеграции» полуострова

Ранее Зеленский заявил, что после пяти лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
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с чего всё началось

В Крыму прокомментировал слова Зеленского о «реинтеграции» полуострова

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить понапрасну время на то, чтобы "реинтегрировать" полуостров, а лучше заняться восстановлением отношений с Россией.
РИА Новости00:06

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Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

URA.Ru01:46

Зеленскому посоветовали задуматься о реинтеграции Украины в РФ

News.ru00:57

Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Известия00:42

Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Lenta.ru00:28

В Крыму посоветовали Зеленскому не тратить время на «реинтеграцию» полуострова

Газета.Ru00:28

Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

РЕН ТВ00:16

В Крыму прокомментировал слова Зеленского о «реинтеграции» полуострова

РИА Новости00:06
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Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБК вчера в 22:36
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ вчера в 14:45
Кино

Мединский не увидел оснований для запрета «Джокера» в РФ

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не видит оснований для запрета проката в России фильма Тодда Филлипса «Джокер», передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 23:09
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика

Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро вчера в 08:41
Наука

Ученые назвали тревожный признак скорой смерти

Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Культура

На ТНТ показали пародию на Соловьева

Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru 29 октября в 07:19
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru вчера в 16:50
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК вчера в 14:04
Армия и оружие

Обнаружена неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад

Lenta.ru 01:57
Происшествия

Задержан замглавы отдела УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
АБН 00:31
Происшествия

Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа

РЕН ТВ вчера в 21:05
Здоровье

В Приморье планируют создать центр трансплантологии

Приморский центр трансплантологии будут создавать на базе краевой клинической больницы № 1, поддержка краевой администрации тоже обеспечена.
Общественное телевидение Приморья вчера в 04:00
Авто

Эксперты назвали автомобили, которые сложно продать

Эксперты издания «Авторамблер» перечислили автомобили, которые трудно продать на вторичном рынке.
Газета Кемерова 28 октября в 02:20
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Шоу-бизнес

Раскрыты гонорары российских звёзд на новогодних корпоративах

Актуальные Новости вчера в 15:26
Транспорт

Российских водителей заставят больше отдыхать

С 1 ноября российским водителям автобусов и грузовиков весом более 3,5 тонны запретят находиться за рулем дольше девяти часов в сутки, им нужно будет отдыхать каждые 4,5 часа.
Lenta.ru 01:42
Происшествия

Пять человек погибли в аварии в Подмосковье

Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.
Вечерняя Москва вчера в 11:14
Футбол

Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за «Ювентус»

Голкипер Джанлуиджи Буффон провёл 513-й матч за «Ювентус» (Серия А и Серия B), сообщается в «твиттере» ESPN.
Чемпионат вчера в 23:41
Происшествия

В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

BFM.ru 02:24
Политика

Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и газ

Свободная Пресса 02:05
Общество

Рост смертности от онкологии в России объяснили

Увеличение числа россиян, умерших от злокачественных новообразований, может быть связано с общим старением населения.
Lenta.ru вчера в 20:49
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко устроила королевскую фотосессию

Несмотря на красивые снимки, текст, которым Костенко сопроводила публикацию, заставил некоторых задуматься.
ГлобалМСК.ру 29 октября в 09:13
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия вчера в 12:20
Общество

Большинство россиян считают важным отмечать День народного единства

Около 70% жителей России считают, что отмечать День народного единства важно.
АБН вчера в 23:41
Экономика

В России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

Рынок интернет-пиратства в России в 2019 году впервые за 5 лет сократился - до 63,5 миллиона долларов, при этом желание россиян смотреть нелегально распространяемые фильмы и сериалы выросло, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
РИА Новости 02:05
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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