Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе

Ранее контактная группа по Донбассу в Минске ранее согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
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В Тернополе Зеленского встретили криками «позор»

Комсомольская правда13:29

Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора»

Lenta.ru11:13

Жители Тернополя встретили Зеленского криками «Позор»

Газета.Ru12:48

Националисты провели Зеленского по коридору «ганьбы»

Взгляд.ру12:37

В Тернополе жители устроили акцию протеста по случаю визита Зеленского

Московский Комсомолец12:28

Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе

РИА Новости11:45

Жители Тернополя встретили Зеленского протестами

Известия13:26
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Происшествия

SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Газета.Ru 11:21
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Общество

NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»

VSE42.RU вчера в 06:36
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Технологии

Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 10:28
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
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Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Космос

В ноябре россияне увидят звездопад и соединение Меркурия с Солнцем

Московский Комсомолец вчера в 10:59
Кино

Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети

Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Футбол

Руководство «Реала» требует от Зидана наладить отношения с Бэйлом

Руководство «Реала» требует от главного тренера команды Зинедина Зидана наладить отношения с полузащитником Гаретом Бэйлом, чтобы не портить микроклимат в коллективе.
Матч ТВ 11:41
Происшествия

Миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины жительницы Урала

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки Audi Q5 из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
ТВ Центр 12:07
Армия и оружие

Минобороны Украины готово «к любому сценарию» в Донбассе

Глава Минобороны Андрей Загороднюк не исключил возможности наступления со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Росбалт 08:56
Гаджеты

Игровой смартфон Asus ROG Phone II представили в России

Покупатели, оформившие заказ на игровой смартфон до 15 ноября, получат в подарок игровую гарнитуру Asus ROG Cetra, которая отдельно стоит 6 790 рублей.
Astera 11:28
Политика

Суд Гааги отклонил ходатайство Киева по делу о скифском золоте

Суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте.
Взгляд.ру 06:14
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

ТАСС 10:06
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Политика

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Политика

Американцев удивила перевозка Су-34 по трассе под Воронежем

Минобороны РФ провело буксировку истребителей Су-34 в Воронеж из Бутурлиновки на собственных шасси этих самолётов без использования специального транспорта, что вызвало удивление у американского издания The Aviationist.
Life.ru вчера в 15:19
Происшествия

Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.
РИА Новости 10:38
Политика

СМИ сообщили о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Мозамбике

Пятеро бойцов частной военной компании Вагнера погибли в африканской республике, выполняя контракт с правительством Мозамбика, по условиям которого они должны были воевать с джихадистами, сообщают местные СМИ.
Век вчера в 05:31
Происшествия

Схема поборов ГИБДД от майора Андреева: «Перед каждой взяткой я отправлял сообщение»

Майор ГИБДД Андреев рассказал, как устроены их поборы.
47 новостей 10:59
Футбол

Евгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»

Матч ТВ 09:14
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Политика

Билалова в США отпустили под залог

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК 13:19
Происшествия

В Петербурге автохама осудили за педофилию

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ближайшие 17 лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.
Российская газета 10:25
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском 09:20
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
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В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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