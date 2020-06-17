Экономика
ВедомостиЗеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете. Потребление энергии из возобновляемых источников в прошлом году выросло на 13%.
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Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.Ведомости17 июня в 11:43
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Ветряные и солнечные электростанции превзошли атомные по производству электричества
Новые Известия17 июня в 11:25
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Общество
В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды
BFM.ru вчера в 19:44
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Опубликовали первое изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:05
Политика
Путин продлил выплату надбавок врачам до конца лета
«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом»,— сказал господин Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ 07:34
Здоровье
На Украине резко возросло число инфицированных коронавирусом
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом за сутки.
BFM.ru 18 июня в 05:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости 07:03
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Здоровье
В ДНР выявили еще 35 случаев заражения коронавирусом
Донецк, 20 июня 2020, 14:02 — REGNUM В Донецкой Народной Республике заражение коронавирусом в результате проведенных 19 июня исследований подтвердили еще у 35 человек, сообщили 20 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.
REGNUM 07:02
Шоу-бизнес
Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости вчера в 13:24
Космос
Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу
Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
Киберспорт
Valve продлила длительность Battle Pass на неделю
В официальном twitter-аккаунте Dota 2 появилось объявление о том, что длительность Battle Pass продлили с 12 до 19 сентября.
Dota2.ru вчера в 18:19
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Известия 04:56
Шоу-бизнес
Заворотнюк пошла на поправку: актриса может вернуться в кино
Анастасия Заворотнюк готовится вернуться к работе в кино и на сцене.
ТВ Центр 07:27
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Футбол
Альфонсо Дэвис признан лучшим молодым игроком Бундеслиги
Бундеслига подвела итоги онлайн-голосования за звание лучшего молодого игрока лиги.
Матч ТВ вчера в 19:18
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК вчера в 09:37
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
Эхо Москвы вчера в 19:04
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Транспорт
ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений
Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
РИА Новости 08:52
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело 18 июня в 16:42
Энергетика
Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год
Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
Газета.Ru 06:17
Происшествия
В Сирии террористы подорвали автобус с военными
20 июня в Сирии террористы подорвали автобус сирийскими военнослужащими. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.
МонаВиста 08:47
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 18 июня в 09:01
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
Хоккей
Среди игроков НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом
В общей сложности у 11 игроков по результатам тестирования был выявлен коронавирус.
Vprognoze.ru 06:50