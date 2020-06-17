с чего всё началось

Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете. Потребление энергии из возобновляемых источников в прошлом году выросло на 13%.

Политика Путин продлил выплату надбавок врачам до конца лета «Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом»,— сказал господин Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»). 322

Здоровье На Украине резко возросло число инфицированных коронавирусом Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом за сутки.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь. 62

Происшествия Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса». 343

Происшествия В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 155

Здоровье В ДНР выявили еще 35 случаев заражения коронавирусом Донецк, 20 июня 2020, 14:02 — REGNUM В Донецкой Народной Республике заражение коронавирусом в результате проведенных 19 июня исследований подтвердили еще у 35 человек, сообщили 20 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Космос Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей. 5

Киберспорт Valve продлила длительность Battle Pass на неделю В официальном twitter-аккаунте Dota 2 появилось объявление о том, что длительность Battle Pass продлили с 12 до 19 сентября.

Футбол Альфонсо Дэвис признан лучшим молодым игроком Бундеслиги Бундеслига подвела итоги онлайн-голосования за звание лучшего молодого игрока лиги.

Политика Пашинян не поедет на парад Победы в Москву "С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. 410

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова. 9

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,2K

Энергетика Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. 5

Происшествия В Сирии террористы подорвали автобус с военными 20 июня в Сирии террористы подорвали автобус сирийскими военнослужащими. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.