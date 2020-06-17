Экономика
ВедомостиЗеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете. Потребление энергии из возобновляемых источников в прошлом году выросло на 13%.
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Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.Ведомости17 июня в 11:43
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Ветряные и солнечные электростанции превзошли атомные по производству электричества
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