Экономика

ВедомостиВедомостиЗеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете. Потребление энергии из возобновляемых источников в прошлом году выросло на 13%.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает
 британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости17 июня в 11:43

Подробнее о событии

Пластиковый дождь и робот-ленивец: дайджест эко-номики № 11

РБК03:00

«Зеленым» — свет: почему на Украине «выключают» атомные электростанции

Известиявчера в 17:02

Ветряные и солнечные электростанции превзошли атомные по производству электричества

Новые Известия17 июня в 11:25

«Зелёная» энергетика обогнала АЭС по выработке электричества

News.ru17 июня в 16:46

Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Ведомости17 июня в 11:43

Атомные станции проиграли ветрякам и солнечным батареям

Lenta.ru17 июня в 21:30

«Зеленые» электростанции обошли атомные по производству электричества

KM.ru17 июня в 10:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

ТАСС 04:56
35
Футбол

Агент Рами отреагировал на обвинения владельца «Сочи» в адрес игрока

Агент защитника Адиля Рами Рубен Хавьер Косо Руиз высказался об обвинениях владельца "Сочи" Бориса Ротенберга в адрес футболиста.
Газета.Ru 05:23
Происшествия

В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег

Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
BFM.ru 05:49
191
Наука

Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян

Экономика сегодня вчера в 10:21
29
Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 05:30
151
Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 и Су-24 разбили турецкую армию в Ливии за неделю

Вечерний курьер 04:35
11
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
245
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
5
Единоборства

Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов

Metaratings вчера в 15:32
Армия и оружие

Северная Корея пригрозила уничтожить США

Северная Корея пригрозила уничтожить США в случае возобновления войны на полуострове.
Lenta.ru 05:39
Происшествия

Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 04:56
364
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru 18 июня в 16:09
710
Политика

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

РБК вчера в 17:33
85
Происшествия

В Уфе найдено тело одного из сыновей пропавшего Артема Мазова

Горобзор.ру 02:24
24
Политика

Новак рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»

Для завершения строительства трубопровода «Северный поток–2» используются все возможные технические средства, проект уже завершен в инвестиционном и экономическом плане, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак в интервью немецкому изданию Handelsblat.
Rambler News Service 06:00
Общество

В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек

Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа.
Вестник 04:33
128
Происшествия

В районе Березняков произошло ДТП

Не доезжая Березняков произошло ДТП с участием седана и автомобиля Toyota Wish.
Сахалин.Инфо 04:28
Армия и оружие

Истребители РФ отправляли на перехват самолетов США над Охотским морем

«На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля»,— цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
KM.ru вчера в 04:21
560
Здоровье

Нетипичный симптом коронавируса выявили в Канаде

Gazeta.SPb вчера в 20:52
123
Общество

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер

Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова.
Snob.ru 18 июня в 15:46
895
Армия и оружие

Новейшие украинские минометы оказались небоеспособными

У новейших украинских самоходных минометов «Барс-8ММК» оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, минобороны страны отказалось принять партию орудий у концерна «Укроборонпром».
Известия 01:14
277
Политика

Предвыборный штаб Бабарико подал документы в ЦИК Белоруссии

Полный пакет документов претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико поданы в республиканский ЦИК, сообщил предвыборный штаба политика в официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 05:59
Общество

Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления

Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
4
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
845
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
1,1K
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Вести.Ru вчера в 14:07
365
Общество

Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн

Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», который позволит абитуриентам подать документы в университеты в дистанционном режиме.
РБК вчера в 16:20
4
Происшествия

Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова

Семья погибшего в аварии Сергея Захарова опубликовала личную переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации от актера Михаила Ефремова.
Профиль вчера в 01:09
621
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве

Гроза и шквалистый ветер ожидаются в субботу в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
ТАСС 00:55
62
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
60
Как работают Яндекс.Новости?
Главное