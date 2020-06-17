с чего всё началось

Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете. Потребление энергии из возобновляемых источников в прошлом году выросло на 13%.

Футбол Агент Рами отреагировал на обвинения владельца «Сочи» в адрес игрока Агент защитника Адиля Рами Рубен Хавьер Косо Руиз высказался об обвинениях владельца "Сочи" Бориса Ротенберга в адрес футболиста.

Происшествия В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми. 191

Происшествия Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем. 151

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 245

Армия и оружие Северная Корея пригрозила уничтожить США Северная Корея пригрозила уничтожить США в случае возобновления войны на полуострове.

Политика Новак рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2» Для завершения строительства трубопровода «Северный поток–2» используются все возможные технические средства, проект уже завершен в инвестиционном и экономическом плане, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак в интервью немецкому изданию Handelsblat.

Общество В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа. 128

Происшествия В районе Березняков произошло ДТП Не доезжая Березняков произошло ДТП с участием седана и автомобиля Toyota Wish.

Общество Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова. 895

Армия и оружие Новейшие украинские минометы оказались небоеспособными У новейших украинских самоходных минометов «Барс-8ММК» оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, минобороны страны отказалось принять партию орудий у концерна «Укроборонпром». 277

Политика Предвыборный штаб Бабарико подал документы в ЦИК Белоруссии Полный пакет документов претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико поданы в республиканский ЦИК, сообщил предвыборный штаба политика в официальном Telegram-канале.

Общество Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее. 4

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Общество Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», который позволит абитуриентам подать документы в университеты в дистанционном режиме. 4

Происшествия Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова Семья погибшего в аварии Сергея Захарова опубликовала личную переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации от актера Михаила Ефремова. 621