Коронавирус
Бомбардир.руЗелимхан Бакаев: «Уже терпения нет, хочу тренироваться»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, болеющий коронавирусом, хочет как можно быстрее вернуться к тренировкам. Команда уже работает в Тарасовке.
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Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 18:56
Политика
Трамп заявил, что отложит G7 до сентября и пригласит на него Россию
В свою очередь, директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить вопросы, связанные с КНР.
РИА Новости 20:01
Шоу-бизнес
Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой
Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело 10:45
Происшествия
Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске
«30 мая 2020 года в одном из торговых центров города Благовещенска с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих», — указано в тексте.
RT на русском 19:48
Общество
Руководство Lufthansa допустило возможность банкротства авиакомпании
Наблюдательный совет немецкой авиакомпании Lufthansa не исключает варианта признания банкротства авиакомпании вместо принятия пакета мер поддержки от государства, сообщил немецкий информационно-политический журнал Focus.
Rambler News Service вчера в 06:51
Технологии
Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн смартфонам на Android
По заявлению VPNpro, вредоносная программа угрожает 100 млн смартфонам на базе операционной системы Android.
Любимый город 15:05
Общество
В небе над Миннеаполисом появились военные вертолеты
Военные вертолёты появились в небе над Миннеаполисом в воскресенье, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 19:18
Экономика
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
РИА Новости 01:00
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 13:46
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Происшествия
Двое боевиков ликвидированы в Сунже
В городе Сунже в Ингушетии двоих боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции, передает ТАСС.
Вести.Ru 12:05
Армия и оружие
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки "Нептуна", а вторая — в 110 км. По словам Коростелева, примерно в 10-15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
Известия 20:24
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 16:44
Общество
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»
В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.
РИА Новости 17:20
Космос
В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon
RT на русском 18:02
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости 06:07
Авто
Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»
Призвал поздравить его с такой красотой. А также трудиться и заниматься спортом, не бездельничать, не лежать на диване и бухать.
Нева Спорт 15:23
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru вчера в 15:08
Общество
Из нового КоАП убрали увеличенные штрафы за превышение скорости
В конце февраля в Минюсте заявляли, что резкое увеличение штрафов за нарушения ПДД, которое было предложено в проекте нового КоАП, не соответствует запросам общества и в этой части проект будет пересмотрен.
RT на русском вчера в 12:10
Экономика
Ситуация на рынке золота напоминает недавние события на рынке нефти
В результате ближайшие (майские) фьючерсы на нефть WTI впервые в истории опустились ниже нуля, но в золоте никто такого пока не ждет.
Profinance.ru вчера в 06:09
Космос
Марсианский город будут строить Объединенные Арабские Эмираты
LentaChel.ru вчера в 11:20
Кино
У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском вчера в 10:59
Общество
В первый класс начнут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы будут принимать детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не старше восьми лет.
Вечерняя Москва 08:02
Шоу-бизнес
Фотоподстава: Шура показал Наташу Королёву без фотошопа
Певица Наташа Королёва явно не скажет спасибо коллеге и другу Шуре за одну из последних публикаций на его странице.
OvideO.ru 14:40
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда 13:16
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru 16:22
Происшествия
МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК 10:08
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26