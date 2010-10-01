Футбол

ЧемпионатЧемпионатЗелимхан Бакаев — о «Спартаке», сборной России, Роналду и Хабибе

Егоров поговорил с Бакаевым о Криштиану, Хабибе, личных успехах и проблемах в его команде. На презентации новой формы сборной России от аdіdаs Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: "Главное, что на сердце есть герб".
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Происшествия

Аэропорт Кольцово возобновил работу после эвакуации

Газета.Ru вчера в 23:47
Политика

Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву

В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса вчера в 05:36
Культура

Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Общество

Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин

Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

К подрыву российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году может быть причастен датский террорист Базил Хассан.
Газета.Ru вчера в 09:29
Шоу-бизнес

Отец Егора Клинаева пошел в «Голос» в память о погибшем сыне

Отец Егора Клинаева рассказал, что пошел в «Голос» в память о погибшем два года назад сыне.
Актуальные Новости 03:15
Общество

Организатор побегов из ГДР рассказал, как переправлял людей на Запад

Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР.
РИА Новости 07 ноября в 02:09
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
Футбол

Финал Лиги чемпионов 2024 года может пройти в США

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США. Об этом информирует The Morning Consult.
Bookmaker-ratings.ru 02:55
Футбол

Слуцкий назвал нынешний отрезок карьеры самым сложным

Газета.Ru 02:20
Общество

Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
RT на русском 03:13
Экономика

Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
Rambler News Service 07 ноября в 11:59
Политика

На Украине предложили отказаться от минских соглашений

В «Голосе» считают, что минские соглашения не выгодны для Киева и лишь закрепляют позиции Москвы, пытающейся «создать контролируемую автономию в составе Украины, которая уничтожит нас изнутри».
Lenta.ru вчера в 12:37
Общество

Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания

Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Кино

Вышел трейлер «Человека-невидимки» с Элизабет Мосс

Культуромания 07 ноября в 15:28
Политика

Зеленский назвал Украину стартапом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «одним из самых привлекательных стартапов» на Земле.
Телеканал 360° вчера в 18:49
Гаджеты

15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Здоровье

Скорая помощь является лидером по сокращению врачей

Ранее министр здравоохранения страны Вероника Скворцова информировала, что в 54 российских регионах за 2018 год стало меньше врачей.
RuNews24.ru вчера в 03:41
Музыка

Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге

В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».
АБН 01:25
Экономика

Сторчак: Пакистан вернет России советский долг в $93 млн

Пакистан выплатит России долг, не погашенный с советских времен, рассказал "Газете.Ru" заместитель министра финансов Сергей Сторчак.
Газета.Ru вчера в 15:06
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Происшествия

В Иране при землетрясении пострадали более 500 человек

Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в ночь на пятницу на северо-западе Ирана, достигло 529, передает агентство IRNA со ссылкой на медиков.
РИА Новости 02:08
Общество

Отец Ассанжа заявил о перспективе смерти сына в тюрьме

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон сетует, что его сын может умереть в заключении.
Российская газета вчера в 23:08
Политика

Экс-депутат рады назвала русскоговорящих украинцев москалями

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
Известия 03:30
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Хоккей

Кудашов: сборной России требуется глубина состава

Важно, чтобы имелась глубина состава, а тренеры перед крупными турнирами могли выбирать из нескольких игроков на каждую позицию.
Вести.Ru 02:29
Космос

Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие

Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Популярная механика 06 ноября в 18:34
Транспорт

Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым

Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.
ТВ Центр вчера в 03:53
Кино

Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

Коммерсантъ вчера в 21:15
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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