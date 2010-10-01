Егоров поговорил с Бакаевым о Криштиану, Хабибе, личных успехах и проблемах в его команде. На презентации новой формы сборной России от аdіdаs Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: "Главное, что на сердце есть герб".

Зелимхан Бакаев — о «Спартаке», сборной России, Роналду и Хабибе

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