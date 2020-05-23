Коронавирус
Vprognoze.ruЗелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
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Зелимхан Бакаев рассказал о своем самочувствии. У него был выявлен коронавирус
Спорт-Экспрессвчера в 14:41
Бакаев о коронавирусе: «Чувствую себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно»
Sports.ruвчера в 15:05
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Как разработчикам «Ведьмака 3» удалось добиться эффекта бабочки в игре
Ридус 22 мая в 18:12
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru вчера в 08:29
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Происшествия
В Севастополе ночью на Большой Морской загорелся жилой дом
Форпост Севастополь 01:31
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Религия
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
Общество
В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19
Клинические исследования отечественного препарата от COVID-19 "Фавипиравира" под торговым наименованием "Арепливир" планируется завершить через четыре - восемь недель, заявил главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата в России.
РИА Новости 02:52
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 22 мая в 07:16
Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 22 мая в 02:07
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Здоровье
Ограничения из-за коронавируса в Забайкалье продлили до 8 июня
В связи с увеличением числа зараженных коронавирусом в Забайкалье власти региона продлили ограничения до 8 июня.
Московский Комсомолец Чита 03:06
Общество
Аномальный холод пришел в Москву
Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
Вечерняя Москва вчера в 10:49
Армия и оружие
Самарская ракета вывела на орбиту военный спутник
Самарская ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны страны.
СОВА 22 мая в 05:12
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
Политика
США хотят создать собственную ВОЗ
Возглавить американскую ВОЗ может Дебора Биркс, говорится в публикации, сейчас она отвечает за борьбу с коронавирусом в США.
Rusvesna.su 02:32
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал в интервью РИА Новости, как сделал предложение своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости 01:15
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Общество
В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
Политика
Турция объявила о готовности принимать российских туристов с 15 июля
Как сообщает газета Turizm Guncel, при взаимном открытии границ авиасообщение с обеими странами может быть возобновлено с 15 июля.
Ридус 22 мая в 13:18
Общество
Во Владимирской области заразилось коронавирусом более 2 тыс. человек
Более 2 тыс. жителей Владимирской области уже заразились новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21 мая в 03:20