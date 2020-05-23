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Религия Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.

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Общество Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели. 364

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Политика США хотят создать собственную ВОЗ Возглавить американскую ВОЗ может Дебора Биркс, говорится в публикации, сейчас она отвечает за борьбу с коронавирусом в США.

Хоккей Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал в интервью РИА Новости, как сделал предложение своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка. 1