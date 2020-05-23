Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruЗелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Бакаев: «Болезнь протекает бессимптомно, чувствую себя прекрасно»

Sport.ruвчера в 17:29

Зелимхан Бакаев рассказал о своем самочувствии. У него был выявлен коронавирус

Спорт-Экспрессвчера в 14:41

Зелимхан Бакаев рассказал, как переносит коронавирус

Metaratingsвчера в 15:17

Бакаев о коронавирусе: «Чувствую себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно»

Sports.ruвчера в 15:05

Заразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своем состоянии

РИА Новостивчера в 15:00

Заразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своем самочувствии

Sport24.ruвчера в 14:51

Зелимхан Бакаев рассказал, как переносит коронавирус

Чемпионатвчера в 15:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:18, Ашберн
Игры

Как разработчикам «Ведьмака 3» удалось добиться эффекта бабочки в игре

Ридус 22 мая в 18:12
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
4,1K
Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
73
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru вчера в 08:29
1,1K
Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
486
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
2,4K
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
845
Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
38
Происшествия

В Севастополе ночью на Большой Морской загорелся жилой дом

Форпост Севастополь 01:31
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

REGNUM 00:18
248
Религия

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы

Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
380
Общество

В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

Клинические исследования отечественного препарата от COVID-19 "Фавипиравира" под торговым наименованием "Арепливир" планируется завершить через четыре - восемь недель, заявил главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата в России.
РИА Новости 02:52
1
Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
364
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета 22 мая в 07:16
1,9K
Игры

Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

NewInform вчера в 11:11
5
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 22 мая в 02:07
3,3K
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com 22 мая в 12:20
1,3K
Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
1,4K
Здоровье

Ограничения из-за коронавируса в Забайкалье продлили до 8 июня

В связи с увеличением числа зараженных коронавирусом в Забайкалье власти региона продлили ограничения до 8 июня.
Московский Комсомолец Чита 03:06
Общество

Аномальный холод пришел в Москву

Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
Вечерняя Москва вчера в 10:49
271
Армия и оружие

Самарская ракета вывела на орбиту военный спутник

Самарская ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны страны.
СОВА 22 мая в 05:12
20
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
23
Политика

США хотят создать собственную ВОЗ

Возглавить американскую ВОЗ может Дебора Биркс, говорится в публикации, сейчас она отвечает за борьбу с коронавирусом в США.
Rusvesna.su 02:32
Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
45
Хоккей

Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал в интервью РИА Новости, как сделал предложение своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости 01:15
1
Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
78
Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
477
Политика

Турция объявила о готовности принимать российских туристов с 15 июля

Как сообщает газета Turizm Guncel, при взаимном открытии границ авиасообщение с обеими странами может быть возобновлено с 15 июля.
Ридус 22 мая в 13:18
4
Общество

Во Владимирской области заразилось коронавирусом более 2 тыс. человек

Более 2 тыс. жителей Владимирской области уже заразились новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21 мая в 03:20
696
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зелимхан Джабраилович Бакаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное