Коронавирус
Vprognoze.ruЗелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
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Бакаев о коронавирусе: «Чувствую себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно»
Sports.ruвчера в 15:05
Зелимхан Бакаев рассказал о своем самочувствии. У него был выявлен коронавирус
Спорт-Экспрессвчера в 14:41
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:50, Ашберн
Армия и оружие
Военные ДНР подавили огневые точки ВСУ
ФАН 22 мая в 06:34
Общество
В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае
Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
Происшествия
Дело о взрыве в управлении ФСБ прекратили из-за смерти подозреваемого
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по нереабилитирующим основаниям прекратили уголовное преследование подростка, который в октябре 2018 года пронес в архангельское управление спецслужбы взрывное устройство и погиб от взрыва.
Lenta.ru 04:02
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru вчера в 02:54
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге
Первый из серии фрегатов "Адмирал Касатонов" пока проходит испытания. Четвертый корабль "Адмирал Исаков" находится в стадии строительства.
Политическая Экспертиза 22 мая в 16:12
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Игры
Публичное тестирование Halo 3 для ПК начнётся в первой половине июня
343 Industries объявила, что публичная фаза бета-тестирования Halo 3 для ПК стартует уже в следующем месяце.
3DNews 02:46
Общество
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса
За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) 03:42
Экономика
Британия уведомила Россию о введении новой таможенно-тарифной системы
Российское правительство поставлено в известность о введении Великобританией новой таможенно-тарифной системы.
ТАСС 22 мая в 10:55
Общество
СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
РИА Новости вчера в 21:52
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Религия
Мусульмане Севастополя отмечают Ураза-байрам
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поздравил мусульман города с праздником Ураза-байрам, пожелал всем процветания и мира.
КП - Севастополь 04:14
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Алена Бабенко рассказала, что больна коронавирусом
Российская актриса театра и кино Алена Бабенко рассказала в своем Instagram, что больна коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 03:47
Культура
Джоан Роулинг назвала место рождения «Гарри Поттера»
Британская писательница Джоан Роулинг на своей странице в Twitter рассказала, где создавала серию книг - историю о волшебнике Гарри Поттере.
Газета.Ru 22 мая в 16:56
Общество
Вспышку коронавируса выявили на дорожной стройке в Крыму
Строительный городок в районе Симферополя изолирован из-за заражения одиннадцати работников новым коронавирусом, сообщил в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
Спорт
Липман: белорусы при любых обстоятельствах согласятся проводить чемпионат мира
Бывший президент Латвийской хоккейной федерации Киров Липман поделился мнением о том, что чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Латвии и Белоруссии, передают "Известия".
Газета.Ru 02:33
Армия и оружие
Китайские военные подрались с индийскими пограничниками
Телеканал NDTV сообщил о том, что индийские пограничники были задержаны китайскими военными после драки.
Pravda.Ru 03:42
Футбол
«Наполи» хочет продать игроков на 200 миллионов евро
Клуб из Неаполя намерен заработать 200 миллионов евро, сообщает Correire dello Sport.
Спорт-Экспресс 01:46
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 22 мая в 05:14
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета вчера в 01:14
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
Армия и оружие
В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море
США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 12:21