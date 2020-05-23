Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruЗелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии.
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Зелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Vprognoze.ru02:17

Бакаев: «Болезнь протекает бессимптомно, чувствую себя прекрасно»

Sport.ruвчера в 17:29

Заразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своем самочувствии

Sport24.ruвчера в 14:51

Зелимхан Бакаев рассказал, как переносит коронавирус

Metaratingsвчера в 15:17

Бакаев о коронавирусе: «Чувствую себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно»

Sports.ruвчера в 15:05

Зелимхан Бакаев рассказал, как переносит коронавирус

Чемпионатвчера в 15:28

Зелимхан Бакаев рассказал о своем самочувствии. У него был выявлен коронавирус

Спорт-Экспрессвчера в 14:41
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Армия и оружие

Военные ДНР подавили огневые точки ВСУ

ФАН 22 мая в 06:34
1,9K
Общество

В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае

Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Происшествия

Дело о взрыве в управлении ФСБ прекратили из-за смерти подозреваемого

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по нереабилитирующим основаниям прекратили уголовное преследование подростка, который в октябре 2018 года пронес в архангельское управление спецслужбы взрывное устройство и погиб от взрыва.
Lenta.ru 04:02
4
Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

Vprognoze.ru вчера в 02:54
Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
5,5K
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге

Первый из серии фрегатов "Адмирал Касатонов" пока проходит испытания. Четвертый корабль "Адмирал Исаков" находится в стадии строительства.
Политическая Экспертиза 22 мая в 16:12
20
Общество

NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
16
Общество

Власти Крыма обяжут приезжающих оплачивать нахождение в обсерваторе

Газета.Ru 04:04
1
Игры

Публичное тестирование Halo 3 для ПК начнётся в первой половине июня

343 Industries объявила, что публичная фаза бета-тестирования Halo 3 для ПК стартует уже в следующем месяце.
3DNews 02:46
Общество

В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса

За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) 03:42
15
Экономика

Британия уведомила Россию о введении новой таможенно-тарифной системы

Российское правительство поставлено в известность о введении Великобританией новой таможенно-тарифной системы.
ТАСС 22 мая в 10:55
1
Общество

Застрявшие на Гоа туристы из Удмуртии прилетели в Уфу

Izhlife 03:45
Общество

СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии

РИА Новости вчера в 21:52
12
Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
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Гаджеты

Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X

Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
4
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
1,1K
Религия

Мусульмане Севастополя отмечают Ураза-байрам

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поздравил мусульман города с праздником Ураза-байрам, пожелал всем процветания и мира.
КП - Севастополь 04:14
Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
81
Шоу-бизнес

Алена Бабенко рассказала, что больна коронавирусом

Российская актриса театра и кино Алена Бабенко рассказала в своем Instagram, что больна коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 03:47
22
Культура

Джоан Роулинг назвала место рождения «Гарри Поттера»

Британская писательница Джоан Роулинг на своей странице в Twitter рассказала, где создавала серию книг - историю о волшебнике Гарри Поттере.
Газета.Ru 22 мая в 16:56
4
Общество

Вспышку коронавируса выявили на дорожной стройке в Крыму

Строительный городок в районе Симферополя изолирован из-за заражения одиннадцати работников новым коронавирусом, сообщил в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
3
Спорт

Липман: белорусы при любых обстоятельствах согласятся проводить чемпионат мира

Бывший президент Латвийской хоккейной федерации Киров Липман поделился мнением о том, что чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Латвии и Белоруссии, передают "Известия".
Газета.Ru 02:33
Армия и оружие

Китайские военные подрались с индийскими пограничниками

Телеканал NDTV сообщил о том, что индийские пограничники были задержаны китайскими военными после драки.
Pravda.Ru 03:42
7
Футбол

«Наполи» хочет продать игроков на 200 миллионов евро

Клуб из Неаполя намерен заработать 200 миллионов евро, сообщает Correire dello Sport.
Спорт-Экспресс 01:46
Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 22 мая в 05:14
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Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета вчера в 01:14
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Финансы

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
120
Армия и оружие

В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море

США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 12:21
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Российский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной России.
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