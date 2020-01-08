Армия и оружие

ИзвестияИзвестияДве ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Одна из ракет, предположительно, упала в районе посольства США. Центр иракской столицы в последнее время всё чаще подвергается обстрелам. 5 января два взрыва прогремели в «зеленой зоне» Багдада в результате ракетного обстрела.
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СМИ узнали о падении нескольких ракет в «зеленой зоне» Багдада

РБК16:44

СМИ: Багдад подвергся новому ракетному обстрелу

RT на русском16:23

СМИ: в «зеленой зоне» Багдада упали несколько ракет

ТАСС15:56

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Газета.Ru16:07

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Известия15:52

При падении двух ракет в зеленой зоне Багдада никто не пострадал

РИА Новости16:32

Багдад вновь подвергся ракетному обстрелу

Коммерсантъ16:13
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В ночь на среду, 8 января, Иран нанёс ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке в ходе операции «Мученик Сулеймани».
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BFM.ru 17:32
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Китайцы представили смартфон с экраном нового типа

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Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани

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В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Экономика

За 2019 год в России выросло число бедных

Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в России увеличилось, сообщает Росстат.
Новосибирское отделение КПРФ 01:14
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Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Lenta.ru 16:53
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В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану

В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Комсомольская правда 17:25
Политика

Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
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OnePlus представила смартфон будущего с исчезающими камерами

Ferra вчера в 13:39
Армия и оружие

Советские «Эльбрусы» успешно прорвали американскую систему ПРО

Ракеты Qiam-1, которые Иран выдаёт за собственную разработку, являются советскими баллистическими ракетами, входившими в состав комплексов «Эльбрус», при этом, утверждения Ирана о том, что это модернизированные ракеты, также в корне не верно, поскольку ни по своей скорости, ни по своей дальности, ракеты Qiam-1 вообще не отличаются от советских образцов вооружения.
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У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия

Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
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Политика

Особое мнение: Дмитрий Быков

Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном. Д. Быков ― Я бы здесь скорее одобрил осторожность.
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Названо имя исполнителя главной роли в сериале «Властелин колец»

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В Австралии убьют десять тысяч верблюдов

Начиная со среды, по информации немецкой DPA, в течение пяти дней должны быть убиты около 10 тысяч животных.
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Футбол

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По информации СМИ, «Челси» сделал предложение португальскому клубу об аренде на 1,5 года 20-летнего футболиста с обязательством о выкупе игрока за 55 миллионов фунтов стерлингов.
Спорт-Экспресс 15:18
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Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Российская газета 08:32
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Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
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NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
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Космос

Стало известно меню первого космического экипажа Индии

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«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»

По итогам третьего этапа, в классе грузовиков лидирует экипаж «Камаз-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
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Ученые заявили, что наследственность влияет на способность сжигать жир

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в Финляндии был проведен эксперимент, в котором приняли участие 23 пары мужчин-близнецов.
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Интерфакс 15:02
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