Армия и оружие
ИзвестияДве ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Одна из ракет, предположительно, упала в районе посольства США. Центр иракской столицы в последнее время всё чаще подвергается обстрелам. 5 января два взрыва прогремели в «зеленой зоне» Багдада в результате ракетного обстрела.
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Хоккей
Овечкин вышел на 11-е место по голам за карьеру в НХЛ
Автоспорт
Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull
7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.
Армия и оружие
Иран предупредил Ирак об ударах по базам США
В ночь на среду, 8 января, Иран нанёс ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке в ходе операции «Мученик Сулеймани».
Футбол
Воспитанник «Спартака» Бакаев подписал контракт с «Рубином»
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке
Хоккей
Ковальчук прокомментировал свой дебют за «Монреаль»
Гаджеты
Китайцы представили смартфон с экраном нового типа
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Экономика
За 2019 год в России выросло число бедных
Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в России увеличилось, сообщает Росстат.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Политика
В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану
В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Политика
Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
Гаджеты
OnePlus представила смартфон будущего с исчезающими камерами
Армия и оружие
Советские «Эльбрусы» успешно прорвали американскую систему ПРО
Ракеты Qiam-1, которые Иран выдаёт за собственную разработку, являются советскими баллистическими ракетами, входившими в состав комплексов «Эльбрус», при этом, утверждения Ирана о том, что это модернизированные ракеты, также в корне не верно, поскольку ни по своей скорости, ни по своей дальности, ракеты Qiam-1 вообще не отличаются от советских образцов вооружения.
Авто
У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия
Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
Политика
Особое мнение: Дмитрий Быков
Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном. Д. Быков ― Я бы здесь скорее одобрил осторожность.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
В Австралии убьют десять тысяч верблюдов
Начиная со среды, по информации немецкой DPA, в течение пяти дней должны быть убиты около 10 тысяч животных.
Футбол
«Челси» хочет арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша с опцией выкупа за 55 миллионов фунтов
По информации СМИ, «Челси» сделал предложение португальскому клубу об аренде на 1,5 года 20-летнего футболиста с обязательством о выкупе игрока за 55 миллионов фунтов стерлингов.
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Космос
Стало известно меню первого космического экипажа Индии
В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости.
Автоспорт
«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
По итогам третьего этапа, в классе грузовиков лидирует экипаж «Камаз-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Наука
Ученые заявили, что наследственность влияет на способность сжигать жир
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в Финляндии был проведен эксперимент, в котором приняли участие 23 пары мужчин-близнецов.
Происшествия
Нарьян-Мар остался без воды из-за аварии на водоводе
Водоснабжение отключили во всех районах Нарьян-Мара в среду из-за утечки на водоводе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.