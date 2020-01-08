Одна из ракет, предположительно, упала в районе посольства США. Центр иракской столицы в последнее время всё чаще подвергается обстрелам. 5 января два взрыва прогремели в «зеленой зоне» Багдада в результате ракетного обстрела.

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

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Армия и оружие Советские «Эльбрусы» успешно прорвали американскую систему ПРО Ракеты Qiam-1, которые Иран выдаёт за собственную разработку, являются советскими баллистическими ракетами, входившими в состав комплексов «Эльбрус», при этом, утверждения Ирана о том, что это модернизированные ракеты, также в корне не верно, поскольку ни по своей скорости, ни по своей дальности, ракеты Qiam-1 вообще не отличаются от советских образцов вооружения.

Авто У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.

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