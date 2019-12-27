Политика

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Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году. Об этом чешский лидер рассказал 27 декабря изданию Parlamentnilisty.
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с чего всё началось
Чешский президент Милош Земан в интервью изданию Parlamentnilisty заявил
, что может отказаться от визита в Москву, где пройдут мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
РБКвчера в 14:57

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Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

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РБКвчера в 14:57

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Царьградвчера в 11:41

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Земан может отказаться от визита в Москву из-за позиции России по событиям 1968 года

ТАССвчера в 10:25
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В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови

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Алтапресс вчера в 10:16
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СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

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РБК 26 декабря в 06:12
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
ТАСС вчера в 11:56
Происшествия

При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:45
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На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым

Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Pravda.Ru вчера в 08:40
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Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»

Чемпионат 26 декабря в 05:43
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«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru вчера в 17:06
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Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака

Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака.
Российская газета 26 декабря в 23:28
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RuNews24.ru вчера в 15:46
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Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
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URA.Ru вчера в 19:03
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru вчера в 12:22
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Британская газета Financial Times опубликовала список 50 самых значимых людей уходящего десятилетия, которые «определили облик» этого времени.
iReactor вчера в 22:39
Музыка

People назвал 10 лучших альбомов 2019 года

Названа десятка лучших альбомов 2019 года по версии журнала People.
Газета.Ru вчера в 23:44
Общество

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
РИА Новости вчера в 09:54
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Названа стоимость серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

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Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета вчера в 12:32
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Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Армия и оружие

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Lenta.ru вчера в 09:03
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Британский посол описал Россию тремя словами

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РИА Новости вчера в 04:58
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Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки

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Глава пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломон Канохо сообщил, что спасатели обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета, который пропал с радаров в четверг.
РИА Новости вчера в 21:56
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

В ноябре у границ России разведывательный полет провели беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании.
РБК вчера в 23:42
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости вчера в 05:51
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Общество

Мутко: в Тулуне решены практически все жилищные проблемы

Находящийся в рабочей поездке по пострадавшим от летнего наводнения населенным пунктам зампред российского правительства Виталий Мутко оценил ситуацию в городе Тулун Иркутской области.
Московский Комсомолец вчера в 23:59
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