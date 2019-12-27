Политика
ИзвестияЗеман допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году. Об этом чешский лидер рассказал 27 декабря изданию Parlamentnilisty.
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с чего всё началось
Чешский президент Милош Земан в интервью изданию Parlamentnilisty заявил, что может отказаться от визита в Москву, где пройдут мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.РБКвчера в 14:57
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