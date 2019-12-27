с чего всё началось

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году. Об этом чешский лидер рассказал 27 декабря изданию Parlamentnilisty.

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Общество УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки» Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.

Кино Умерла актриса из фильма «Лолита» Американская актриса Сью Лайон ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщил её друг Фил Сиракопулос.

Общество Самую сексуальную полицейскую России уволили за подписку на Навального Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима сообщила о том, что ее уволили из-за подписки на оппозиционера Алексея Навального в Instagram, пишет "Знак".

Политика Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа Байден отметил, что если ему выдадут повестку о явке в Сенат для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, он ее проигнорирует.

Происшествия Суд Кургана принял решение об аресте экс-замглавы Шадринского района Только что суд Кургана санкционировал на два месяца, до 23 февраля 2020 года, арест замглавы Шадринского района - начальника управления ЖКХ, энергетики и строительства Вячеслава Рознина.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Политика Протестующие в Черногории направились в Подгорицу После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.

Шоу-бизнес Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Фигурное катание Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.

Происшествия Появилось видео с саратовским полицейским перед его гибелью Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников полицейского Михаила Гадеева.