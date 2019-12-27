Политика

RT на русскомRT на русскомЗеман допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
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Земан может отказаться от визита в Москву из-за позиции России по событиям 1968 года

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Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

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Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
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По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
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