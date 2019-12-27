Политика
РИА НовостиЗеман допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил порталу Parlamentnilisty.
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Общество
Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Армия и оружие
Против армии России готовят информационную атаку, заявили в Минобороны
Иностранные государства в ближайшее время готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Политика
Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Политика
Германия отказала Украине в военной помощи
Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
Футбол
Моуринью: «Знаю будущее Эриксена»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу будущего полузащитника Кристиана Эриксена.
Авто
Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
Армия и оружие
Правительство Ливии запросило у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Здоровье
Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»
Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Космос
На юге Китая начинают строить международный космический городок
О начале строительства с нового года международного космического городка на острове Хайнань (Китай) пишет 27 декабря «Хайнань жибао».
Политика
Зеленский уволил с военной службы экс-главу СБУ Грицака
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак уволен с военной службы указом президента Украины Владимира Зеленского от 27 декабря.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова порадовала публику предновогодним шпагатом в бане
У многих скандально известная балерина Анастасия Волочкова стойко ассоциируется со шпагатом и баней.
Кино
Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова
Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.
Армия и оружие
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу
Несколько ракет были выпущены в пятницу по военной базе рядом с городом Киркук на севере Ирака, где размещается контингент США.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Фигурное катание
Медведева выступала на сломанных коньках на чемпионате России
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что ей пришлось выступать на сломанных коньках во время короткой программы на чемпионате России, сообщает Spоrt24.
Футбол
«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»
«Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 19-го тура чемпионата Англии.
Происшествия
Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Происшествия
На главу района Воронежской области совершено покушение
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Политика
В Крыму ответили на заявление США о запуске поездов
Технологии
В России приложение карты «Мир» появится на смартфонах
В НСПК отметили, что во второй половине 2019 года вся сеть POS-терминалов на территории России будет обновлена банками и сможет принимать оплату с помощью смартфонов.