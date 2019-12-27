с чего всё началось

Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Шоу-бизнес Шейк позировала топлес на пляже Свежее фото модели обсуждают в Сети Звезда мировых подиумов Ирина Шейк впервые стала мамой в марте 2017 года — родила дочку Лею от американского актера Брэдли Купера.

Политика На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.

Происшествия В Алматы разбился пассажирский самолет В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.

Музыка Музыканты «Кино» перезаписали песню «Троллейбус» Музыканты группы «Кино» записали новую версию хита «Троллейбус». Видео с исполнением песни в новой аранжировке опубликовно на YouTube.

Космос Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске Огневые испытания частного ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере, впервые провели в Красноярске, двигатель установят на ракету «Сибирь», рассказал гендиректор «Лин Индастриал» Александр Ильин.

Здоровье Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».

Политика Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований "Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Политика Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".

Армия и оружие Армия Хафтара захватила старый аэропорт Триполи и двинулась на город Военные подразделения, подчиняющиеся ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару взяли под свой контроль территории на юге от Триполи, включая давно не действующий аэропорт, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".