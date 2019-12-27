Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗеман обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.
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с чего всё началось
Чешский президент Милош Земан в интервью изданию Parlamentnilisty заявил
, что может отказаться от визита в Москву, где пройдут мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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