Политика
КоммерсантъЗеман обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.
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Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Шоу-бизнес
Шейк позировала топлес на пляже
Свежее фото модели обсуждают в Сети Звезда мировых подиумов Ирина Шейк впервые стала мамой в марте 2017 года — родила дочку Лею от американского актера Брэдли Купера.
Спорт
РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Политика
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Шоу-бизнес
Песков признался, что дома отстаивает права младшей дочери Нади
Политика
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Общество
В работе Альфа-банка произошел сбой
В работе Альфа-банка произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Политика
Глава МИД Украины заявил об отказе ФРГ в предоставлении военной помощи
Власти Германии отказали Украине в предоставлении военной помощи.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Армия и оружие
Минобороны ждет информационную атаку против армии
Российских журналистов Цаликов призвал стать союзниками Минобороны в отражении этой информационной атаки.
Музыка
Музыканты «Кино» перезаписали песню «Троллейбус»
Музыканты группы «Кино» записали новую версию хита «Троллейбус». Видео с исполнением песни в новой аранжировке опубликовно на YouTube.
Футбол
Бывший игрок киевского «Динамо» счел русских и украинцев одним народом
Бывший игрок киевского "Динамо" Горан Попов, выступавший за украинскую команду в период с 2010 по 2014 год, высказался о сходствах русских и украинцев.
Космос
Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске
Огневые испытания частного ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере, впервые провели в Красноярске, двигатель установят на ракету «Сибирь», рассказал гендиректор «Лин Индастриал» Александр Ильин.
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».
Технологии
На шельфе Сахалина. Газпром нефть провела сейсморазведку с использованием отечественных донных станций КРАБ
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Политика
Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований
"Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.
Технологии
Компания Huawei работает над аналогами сервисов Google
Китайская компания Huawei работает над аналогами сервисов Google – YouTube, Gmail и другими платформами.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Политика
В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью
23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила старый аэропорт Триполи и двинулась на город
Военные подразделения, подчиняющиеся ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару взяли под свой контроль территории на юге от Триполи, включая давно не действующий аэропорт, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
Происшествия
На Ямале произошёл пожар на буровой установке
Экономика
Число компаний в плане приватизации может измениться
Прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы не означает продажи всех внесенных в него компаний, при этом перечень может и расшириться.