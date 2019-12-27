с чего всё началось

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году. Об этом чешский лидер рассказал 27 декабря изданию Parlamentnilisty.

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Происшествия В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа, сообщил в субботу шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Здоровье О каких заболеваниях сигнализирует сухость во рту, рассказали медики Медицинские специалисты определили и назвали ряд болезней, признаками которых может оказаться возникшая сухость во рту и при этом не проходящая длительное время.

Политика В США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что в США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Политика «Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину «Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, чётко указывающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», — написал Говин в «Твиттере».

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.

Происшествия Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.