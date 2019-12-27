с чего всё началось

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил порталу Parlamentnilisty.

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Политика Посол России в Польше был вызван в польский МИД Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.

Шоу-бизнес Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Кино Эксперты дали прогноз на развитие киноиндустрии в 2020-м году Британские эксперты в ходе интервью издания РИА Новости, приуроченному к Международному дню кино 28 декабря, рассказали, что в наступающем году зрителям не стоит рассчитывать на появление кардинально новых сюжетов и героев.

Технологии Windows собирается автоматически устанавливать драйверы Сборка указывается на то, что в будущем в операционной системе Windows появится единый интерфейс для установки драйверов, а также необходимых для работы сторонних устройств программ.

Общество Пенсионный фонд судится с Расторгуевым Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, каких правил следует придерживаться при выборе парфюмерии и косметики, рекомендации размещены на сайте ведомства.

Политика Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.