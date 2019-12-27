Политика
РИА НовостиЗеман обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил порталу Parlamentnilisty.
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Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Наука
Ученые из Флориды сняли на видео рыбу, использующую плавники как ноги
Учёные из США сняли на видео редкого глубоководного удильщика, который использует плавники как ноги.
Шоу-бизнес
Песков рассказал, что не видел жену больше месяца
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Футбол
Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Политика
Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Политика
Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений
США, выходя из соглашений, минимизируют правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Происшествия
В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека
В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Авто
Geely Atlas не получат атмосферные двигатели
Общество
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
Кино
Эксперты дали прогноз на развитие киноиндустрии в 2020-м году
Британские эксперты в ходе интервью издания РИА Новости, приуроченному к Международному дню кино 28 декабря, рассказали, что в наступающем году зрителям не стоит рассчитывать на появление кардинально новых сюжетов и героев.
Хоккей
Сборная России по хоккею стартовала с поражения на МЧМ-2020
Сборная России играла с Чехией в рамках 1-го тура групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Технологии
Windows собирается автоматически устанавливать драйверы
Сборка указывается на то, что в будущем в операционной системе Windows появится единый интерфейс для установки драйверов, а также необходимых для работы сторонних устройств программ.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Экономика
Набиуллина рассказала о продаже доли ЦБ в Сбербанке
Эльвира Набиуллина, занимающая должность председателя Центрального банка России, заявила, что переход доли Сбербанка, которая принадлежит ЦБ, связан с продажей.
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, каких правил следует придерживаться при выборе парфюмерии и косметики, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Армия и оружие
Компания Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
Компания Raytheon Missile Systems получила от Пентагона контракт на производство ракет «воздух-воздух», его сумма составила $768 млн.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.