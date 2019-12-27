Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеман обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил порталу Parlamentnilisty.
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с чего всё началось
Чешский президент Милош Земан в интервью изданию Parlamentnilisty заявил
, что может отказаться от визита в Москву, где пройдут мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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