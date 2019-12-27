с чего всё началось

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил порталу Parlamentnilisty.

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Политика Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».

Политика Украина оказалась зависимой от африканского картофеля Украина оказалась в сильной зависимости от импорта аграрной и продовольственной продукции и не может конкурировать со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Происшествия В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками и задержали основателя ФБК Алексея Навального.

Политика Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований "Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Общество Пенсионный фонд судится с Расторгуевым Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.

Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.

Общество Физическую активность связали с пониженным риском развития рака Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.

Финансы Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Спорт Глава РУСАДА отправил ответ ВАДА о несогласии с санкциями Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».