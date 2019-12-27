Политика
РИА НовостиЗеман обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил порталу Parlamentnilisty.
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Политика
Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме
Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
Футбол
Нападающий «Луча» Кутьин рассказал о долгах клуба перед футболистами
Форвард «Луча» Александр Кутьин в интервью «СЭ» рассказал о долгах клуба перед игроками.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Политика
Украина оказалась зависимой от африканского картофеля
Украина оказалась в сильной зависимости от импорта аграрной и продовольственной продукции и не может конкурировать со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Происшествия
В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками и задержали основателя ФБК Алексея Навального.
Гаджеты
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Шоу-бизнес
Пелагея разводится с мужем из-за измен
Как оказалось, супруги приняли решение развестись.
Происшествия
Водитель опрокинувшегося в Липецкой области автобуса задержан
Политика
Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований
"Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.
Происшествия
Появилось видео с места падения пассажирского самолета в Казахстане
Кадры с пассажирским самолетом Bek Air, упавшим после вылета из Алма-Аты, опубликованы на YouTube-канале издания Zakon.kz.
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил
Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Шоу-бизнес
Песков рассказал, что не видел жену больше месяца
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Здоровье
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство - зарубежный препарат «Онкаспар».
Авто
Toyota показала новую версию внедорожника Land Cruiser Commercial
Японская компания представила новую версию Toyota Land Cruiser, получившую приставку Commercial в названии.
Финансы
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Армия и оружие
Для российских Су-57 нашли покупателя
В ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.
Футбол
Мойес сменит Пеллегрини в «Вест Хэме»
Руководство «Вест Хэма» провело переговоры с Дэвидом Мойесом, которым хочет заменить главного тренера команды Мануэля Пеллегрини.
Спорт
Глава РУСАДА отправил ответ ВАДА о несогласии с санкциями
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Армия и оружие
Американец погиб при обстреле базы США в Ираке
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью
Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Президент России Владимир Путин попал в список из 50 человек, которые определили облик подходящего к концу десятилетия, составленный британским изданием Financial Times (FT).
Армия и оружие
В Индии сняли с вооружения истребители МиГ-27
МиГ-27 поступил на вооружение индийских ВВС в 1981 году и стал основным истребителем-бомбардировщиком.