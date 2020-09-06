ToDay News Ufa 14

Президент Чешской Республики Милош Земан выразил удивление по отношению к тому, что ряд западных политиков стараются связать ситуацию с Алексеем Навальным и строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN Prima News.