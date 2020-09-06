Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RuNews24.ru
RuNews24.ru

Земан высказался о призывах остановить создание «Северного потока-2»

Президент Чешской Республики Милош Земан выразил удивление по отношению к тому, что ряд западных политиков стараются связать ситуацию с Алексеем Навальным и строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN Prima News.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Президент Чехии оценил призывы остановить «Северный поток — 2»

Президент Чехии Милош Земан удивился попыткам западных политиков связать ситуацию вокруг Алексея Навального со строительством газопровода "Северный поток — 2". Земан отметил, что не видит ничего общего между двумя этими историями.
РИА Новости06:46
Подробнее о событии
РБК

Земан не увидел связи между отравлением Навального и «Северным потоком-2»

РБК09:43
Взгляд.ру

Земан не увидел связи достройки «Северного потока – 2» с ситуацией с Навальным

Взгляд.ру07:50
РЕН ТВ

Глава Чехии удивлен увязыванием ЧП Навального с «Северным потоком — 2»

РЕН ТВ06:58
ТАСС

Земан не видит взаимосвязи между ситуацией с Навальным и «Северным потоком - 2»

ТАСС07:26
Lenta.ru

Президента Чехии удивили попытки связать «Северный поток-2» с Навальным

Lenta.ru07:01
Известия

Земан оценил попытки связать ситуацию Навального с «Северным потоком –2»

Известия07:27
РИА Новости

Президент Чехии оценил призывы остановить «Северный поток — 2»

РИА Новости06:46

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
2,1K

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
213

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
2