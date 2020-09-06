Земан высказался о призывах остановить создание «Северного потока-2»
Президент Чешской Республики Милош Земан выразил удивление по отношению к тому, что ряд западных политиков стараются связать ситуацию с Алексеем Навальным и строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN Prima News.В источнике
С чего всё началось
Президент Чехии оценил призывы остановить «Северный поток — 2»
Президент Чехии Милош Земан удивился попыткам западных политиков связать ситуацию вокруг Алексея Навального со строительством газопровода "Северный поток — 2". Земан отметил, что не видит ничего общего между двумя этими историями.
РИА Новости06:46
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