Земельные участки для частной застройки выросли в цене за год вблизи крупных российских городов, свидетельствуют данные федерального портала "Мир квартир". Сильнее всего земля подорожала в Ростовской области - на + 11, 5 %, в Краснодарском крае и Свердловской области - на 10,2%.

Российская газета 20:00