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Российская газета
Российская газета

Земельные участки подорожали вблизи всех городов-миллионников

Земельные участки для частной застройки выросли в цене за год вблизи крупных российских городов, свидетельствуют данные федерального портала "Мир квартир".В источнике
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Земельные участки подорожали вблизи всех городов-миллионников

Земельные участки для частной застройки выросли в цене за год вблизи крупных российских городов, свидетельствуют данные федерального портала "Мир квартир". Сильнее всего земля подорожала в Ростовской области - на + 11, 5 %, в Краснодарском крае и Свердловской области - на 10,2%.
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