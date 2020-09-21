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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Около Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе озера Байкал, сообщил Европейский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр располагался в 70 км к юго-западу от Иркутска.В источнике
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Телеинформ

Иркутяне почувствовали сильное землетрясение

Телеинформвчера в 14:22
Твой Иркутск

МЧС: эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от Култука

Твой Иркутсквчера в 15:14
ТАСС

В Иркутске введен режим повышенной готовности после землетрясения

ТАССвчера в 15:47
РИА Новости

Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения

РИА Новости17:11
IrkutskMedia

Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за землетрясения в районе Култука

IrkutskMediaвчера в 15:26
RT на русском

МЧС: землетрясение магнитудой 2,5—3 ощущалось в Бурятии

RT на русском17:15
REGNUM

В Иркутске введён режим повышенной готовности после землетрясения

REGNUMвчера в 16:43

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъвчера в 10:38
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Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 05:22
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«Лейкерс» обыграл «Денвер» во втором матче полуфинала плей-офф НБА

Сегодня ночью состоялся очередной полуфинальный матч в рамках плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации Второй поединок в серии прошёл между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Денвер Наггетс".
Честный рейтинг букмекероввчера в 04:07

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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Эль-Каддури: игровой тонус может стать преимуществом «Краснодара» в ЛЧ

Футболисты "Краснодара" провели больше матчей в текущем сезоне, чем ПАОК, поэтому могут находиться в лучшей форме перед первой встречей в рамках квалификации Лиги чемпионов, считает полузащитник греческого клуба Омар Эль-Каддури.
РИА Новостивчера в 13:55