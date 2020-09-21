Около Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,5
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Около Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,5
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе озера Байкал, сообщил Европейский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр располагался в 70 км к юго-западу от Иркутска.В источнике
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Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за землетрясения в районе Култука
IrkutskMediaвчера в 15:26